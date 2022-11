El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha reclamado que el interlocutor con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que Zaragoza sea sede del Mundial de 2030 no tenga más información que el resto de implicados en el apoyo a esta candidatura.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar un acuerdo con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, y en referencia al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, nombrado interlocutor con la RFEF para la citada candidatura, decisión que inicialmente rechazó el Gobierno de Aragón, pero que después aceptó.

Faci ha comentado que, la semana pasada, además de llamar por teléfono al director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, para decir que Zaragoza «había pasado el primer corte» de cara a lograr ser sede, «de lo cual me alegro, se nos remitió un documento que requeriría de alguna explicación porque hay algunos ítems que están en verde, pero hay uno que está en naranja que no sabemos qué afección podrá tener». El documento utiliza los colores verde, naranja y rojo para valorar diferentes elementos de la candidatura.

El consejero ha añadido que el pasado mes de septiembre se constituyó una comisión donde están representados el Ayuntamiento de la ciudad, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol y el Real Zaragoza «para que existiera una real coordinación».

A su entender, «todos» los que están en esa comisión han de disponer de la información «y no que el interlocutor con la Federación sea el que más tiene porque eso es lo que nosotros veníamos alertando, no vaya a ser que el interlocutor disponga de información que el resto no compartamos».

Ha añadido que puesto que no se ha reunido la comisión «para darnos esa explicación, creo que no hay suficiente transparencia». Faci ha puntualizado que, por su parte, el Ejecutivo autonómico, en el ámbito que le corresponde, ha hecho y está haciendo «todo lo posible para lograr esa declaración de sede».