La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que Sumar es un proyecto político que «no va de ganar a la derecha», sino que de «cambiar la vida de la gente, de cambiar el país», ha subrayado que el movimiento es ya «imparable», para lo que ha pedido «no distraerse ni hacer ruido» porque, quien lo hace, «no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas».

«Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear», ha proclamado durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en esta ocasión en Feria Valencia. Díaz ha subrayado que para ello todas las personas «son imprescindibles» en Sumar, donde «no sobra nadie» porque esperan a «muchísima más gente» para «cambiar las cosas». «Aquí solo estamos por una razón: la gente», ha remarcado.

En este sentido, ha señalado la importancia de que todas las personas «formen parte de la misma cuerda», estén «en el lado que estén». «Nos necesitamos todas para sumar, no le pedimos el carné a nadie, les pedimos la asignatura más difícil en la vida pública: la ternura», ha incidido, al tiempo que ha garantizado que Sumar «va a cambiar la vida de la gente». «Y ahí voy a estar», ha agregado.

En su intervención, ha abordado el «grave problema» que tiene España a día de hoy con la inflación y ha reconocido que resulta «muy difícil» trabajar para descender sus niveles. No obstante, ha defendido que el Gobierno «está demostrando» que, «cuando actúa, baja la inflación».

«Decían que no se podía intervenir los precios, que no se podía gravar a las eléctricas, que Europa no lo permitiría, y el resultado es no solo que ha sido posible, sino que ha sido eficaz para la vida de la gente», ha reivindicado.

Por otro lado, Díaz ha cargado contra las grandes distribuidoras del sector de la alimentación, que tienen «nombres y apellidos», a las que ha acusado de «estar forrándose» con el aumento de los precios. «Están aumentando de manera escalonada sus beneficios», ha censurado. Frente a esta situación, ha subrayado que es «imprescindible» garantizar una cesta de la compra «para la gente de nuestro país». «No estamos actuando», ha alertado.

En el acto de Sumar han participado la directora de EMT València y Coordinadora de Sumar de Movilidad Sostenible, Marta Serrano; el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia energética general de la Generalitat, Alberto Rubio; el expresidenta del Consell de la Joventut Pilar Blasco; la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Cristina Ramón, y el director general de Transición ecológica, Pedro Fresco.

