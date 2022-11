El 42,7 por ciento de la ciudadanía valenciana tiene previsto realizar alguna compra aprovechando los descuentos y promociones del Black Friday, según una encuesta elaborada por la Unión de Consumidores de la Comunitat.

Frente a ellos, el 30% de la población afirma que no adquirirá ningún artículo y un 27,3% que aún no lo tiene decidido, ha explicado la entidad en un comunicado.

Los principales motivos que tiene la ciudadanía para comprar durante el Black Friday son aprovechar los descuentos y adelantar la compra de los regalos para Navidad, adquirir artículos que

realmente se necesitan o simplemente aprovechar las promociones que se aplican a los productos.

En cuanto al presupuesto que tienen previsto destinar a la adquisición de los mismo, el 81,4% no gastaran más de 150 euros durante esta la campaña y la situación económica motivada por el

incremento de precios y la inflación también influirá en la modificación de los hábitos de compra. De hecho, un 47,1% de las personas encuestadas declaran que tiene previsto comprar menos que

en otros años.

En cambio, lo que sí se mantiene con respecto a otros años son los productos que preferentemente adquirirán durante el Black Friday: ropa y calzado, seguidos de tecnología, electrodomésticos y perfumería y cosmética.

Según los datos de esta encuesta, no existe una preferencia definida en cuanto al tipo de comercio al que van a acudir a realizar las compras, ya que prácticamente en el mismo porcentaje van a

comprar en establecimientos de pequeño comercio, grandes superficies y plataformas de comercio electrónico.

Lo mismo ocurre con el medio de compra, las personas encuestadas manifiestan que van a utilizar en la misma medida la compra online con la compra presencial.

En cuanto al medio al que acuden para consultar y buscar información sobre las ofertas y descuentos, el 90% compara precios, descuentos y busca información a través de internet. En menor medida se informan a través de redes sociales, medios de comunicación y folletos publicitarios.

Los motivos de la ciudadanía para no realizar compras durante el Black Friday son principalmente no necesitar adquirir ningún artículo, considerar que estas promociones solo fomentan el consumismo o no creer que se traten de descuentos reales.

Recomendaciones

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recuerda a los consumidores que es importante comparar precios antes para conocer realmente el porcentaje de ahorro, informarse sobre las devoluciones y no dejarse llevar por la compra compulsiva, ya que existe ahorro para el consumidor cuando realmente encontramos el producto que necesitan a un precio mejor.

Aconseja además hacer una lista planificada de necesidades, tanto personales como de regalos a comprar; limitar el presupuesto de gasto, con un tope de lo que se puede gastar; analizar y prestar mucha atención tanto a las ofertas como a su publicidad, pues «las trampas y engaños pueden estar muy presentes» y «no dejarse llevar sólo por el porcentaje de descuento de los productos, ya que »es mejor prestar atención al precio anterior del producto y al descuento en su importe".

La Unión de Consumidores recuerda que en las compras online el consumidor dispone de 14 días para desistir, arrepentirse o devolver el producto comprado sin tener que dar explicación alguna. Además, recomienda, en las compras online, optar mejor por la tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o Paypal, vigilando la

seguridad de las páginas web y evitando las transferencias bancarias si no nos fiamos del vendedor.

El secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, ha recordado a la ciudadanía la importancia de llevar a cabo un consumo responsable y sostenible, y que, ante cualquier problema, acudir a las asociaciones de consumidores para realizar la correspondiente reclamación.