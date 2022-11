El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, considera que «en un país normal» una ministra como la de Igualdad, Irene Montero, «no puede formar parte un minuto más de un Gobierno como el del Reino de España».

De esta manera, López ha criticado que la ministra «acuse a los jueces no solo de machistas y de prevaricar, no reconociendo el error legislativo no solo de ello, sino del Gobierno de España, que había sido advertido» de que la aplicación de la llamada 'Ley del Sí o Sí' provocara la rebaja de algunas penas a condenadas por abusos sexuales.

«Quien no respeta la división de poderes tiene una pulsión democrática tremenda. Por eso el presidente del Gobierno tiene que censurar, hacer dimitir o cesar a la ministra por sus duras acusaciones contra el Poder Judicial, que solo cumple la ley», ha dicho.

López ha recordado que el poder Judicial es «el único poder que está sometido exclusivamente a la Ley por lo que no puede por criterios de oportunidad cambiar la Ley». «El que puede cambiarla es el Poder legislativo. El error legislativo es muy grave y alguien tiene que reconocer que se ha cometido ese grave error», ha concluido.