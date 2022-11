Boluda (AVE) pide celeridad para el Corredor Mediterráneo y ve imposible que se acabe en 2026

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha pedido más celeridad en las obras y los tramos que faltan del Corredor Mediterráneo: «Para que esté el Corredor completo es imposible en 2026».

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas antes de empezar el 'VI acto empresarial por el Corredor Mediterráneo' en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB).

Boluda ve plausible que en 2026 esté acabada la parte desde Murcia hasta la frontera, pero no desde Algeciras: «Ni en el año 2035 estará acabado».

«Hay diferentes tramos, unos tienen un avance más que otros, de Castellón a Barcelona está bastante avanzado, estará al 80%, igual que de Valencia a Castelló. De Murcia a Valencia un poco menos, luego desde Algeciras a Murcia no creo que llegue ni al 20%», ha concretado.

Preguntado sobre los fondos europeos, ha apuntado que a lo mejor ha habido fondos europeos que han ido a infraestructuras que se les han atribuido al corredor, pero que no eran del Corredor Mediterráneo: «Creo que han desviado algún que otro fondo importante a infraestructuras que no correspondían al Corredor».

"no podemos esperar más"

El también presidente de Boluda Corporación Marítima ha dicho que el Corredor avanza pero con retrasos y a un ritmo más lento del necesario: «No podemos esperar más».

«¿Cómo es posible que no se desarrolle el Corredor? ¿Cómo es posible que la segunda y tercera ciudad del país no estén conectadas por la alta velocidad? ¿Cómo es posible que nuestro campo no tenga una salida ferroviaria a Europa?», se ha preguntado.

Ha celebrado la unidad empresarial alcanzada para pedir el Corredor y el compromiso y voluntad política conseguida al respecto: «No hay fuerza política en el país que no haya manifestado su compromiso con el Corredor».

Ha señalado que los empresarios quieren seguridad jurídica, previsibilidad y simplificación administrativa.