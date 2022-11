Almeida señala a Ortega Smith, no a Vox, como el responsable del "chantaje" para no sentarse a negociar el Presupuesto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado directamente este jueves al portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, como el responsable del «chantaje» al que ha sido sometido el Gobierno municipal para no poder negociar el Presupuesto de 2023.

«No vanos a ceder a un chantaje para sentarnos a negociar. A eso no podemos ceder. Estamos dispuestos a sentarnos a negociar. No es tanto un problema con Vox como que se siente a negociar Ortega Smith, ese es el verdadero problema», ha manifestado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno.

Desde la Junta de distrito de Barajas, el regidor ha afeado que Ortega Smith «ni está ni se le espera en Madrid», ya que «pisa (la capital) de forma muy ocasional con planteamientos que no son asumibles». «Lo que no vamos es a ceder a un chantaje, que es o hace esto o ni siquiera nos sentamos. ¿De verdad hay algún madrileño que pueda entender que se puedan poner líneas rojas para sentarnos a hablar?», ha requerido a continuación.

En este punto ha vuelto a tender la mano a los grupos municipales «para que se sienten a negociar», y le ha dicho a Ortega Smith que «no sabe cómo justificar que ha votado abstención, sí o no con tres presupuestos». «Reiteramos aquí y delante de ustedes que nos queremos sentar a negociar los presupuestos», ha lanzado a continuación.

«Leí una entrevista a Rocío Monasterio en la que decía no tengo líneas rojas para sentarme a negociar, y en el Ayuntamiento el portavoz dice que o se hace lo que él dice o no se sienta. No sé si llegaría a un acuerdo con ella, pero me gustaría una interlocutora que siendo del mismo partido dice que ella no quiere líneas rojas», ha valorado el primer edil.

Considera que «está claro que Vox está dispuesto a que pudiera haber un gobierno de izquierda, y eso los votantes de Vox lo tienen que saber».