Vox no apoyaría "de ninguna manera" a Almeida como alcalde si las elecciones municipales se celebraran "en este momento"

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha aseverado este miércoles que su formación no apoyaría «de ninguna manera» una nueva Alcaldía del actual regidor, José Luis Martínez-Almeida, si los comicios municipales se celebrasen «en este momento».

«En este momento, no. A día de hoy, en la situación en que se encuentra el alcalde de Madrid, que no está dispuesto a mover un solo dedo para revocar esa gran mentira medioambiental, legal y política que significa el Madrid Central, con la creación del Grupo Mixto, la aprobación de presupuestos, de una ordenanza de Terraza que no convence ni a hostelería ni a vecinos, no lo podríamos apoyar de ninguna manera», ha trasladado a los periodistas tras la presentación del Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz.

Ortega Smith ha lamentado que «hace ya dos años que el alcalde decidió romper el acuerdo de investidura, decidió traicionar a sus votantes, a los madrileños en general que habían querido un cambio, que no querían políticas de izquierda, que querían bajar impuestos, desterrar cualquier tipo de chiringuito de los intereses de la extrema izquierda y la realidad es que el alcalde, por mucho que haga propaganda, perdió al confianza de los madrileños y Vox».

Respecto a la posible negociación del Presupuesto de 2023, Javier Ortega Smith ha explicado que ya han recibido el borrador de las cuentas. «Pero nos da pena que el alcalde no quiera que nos sentemos a negociar, porque se niega a que el Grupo Municipal de Vox, por el que él es alcalde, y que como apuntan todas las encuestas va a volver a serlo si lo apoya Vox o si no, no lo va a ser, no quiera sentarse a negociar porque no está dispuesto a mover una coma de ese Plan mal llamado 360, que no es otra cosa que el Madrid de 'Carmeida' multiplicado por 360», ha expresado.