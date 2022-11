El sector del plástico de la provincia de Valencia ha anunciado un plan de movilizaciones, que «gradualmente aumentará su intensidad hasta la convocatoria de cinco días de huelga», tras la «ruptura de las negociaciones» del convenio colectivo del sector.

Según han explicado CCOO PV y UGT PV en un comunicado, el pasado 2 de noviembre la comisión negociadora de la Industria Transformadora del Plástico «rompió las negociaciones ante la postura de la patronal en materia salarial», que «no es otra que la negativa de revertir la pérdida de poder adquisitivo, por causa del elevado IPC, a través de la cláusula de revisión salarial».

Posteriormente se convocó a la representación sindical del sector para trasladarle la situación y explicar la causa de la ruptura de las negociaciones. Para los sindicatos, las conclusiones del debate han sido claras: «Es esencial que el convenio colectivo garantice salarios que permitan afrontar los incrementos de precios que estamos sufriendo».

Para ello, la asamblea ha diseñado un plan de movilizaciones, «que gradualmente aumentará su intensidad hasta la convocatoria de cinco días de huelga» que se realizarán el 29 noviembre y 1, 12, 14 y 16 de diciembre.

Las asambleas han mandatado a la Comisión Negociadora a coordinar las acciones, reuniones explicativas en los centros de trabajo y concentraciones para garantizar el éxito de las mismas.

Según CCOO y UGT, los trabajadores y las trabajadoras del sector «merecen recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, esta crisis no tienen por qué pagarla ellos y ellas». «Si la patronal no mueve ficha y no garantiza que los salarios se incrementen proporcionalmente a los precios, habrá conflicto», han asegurado los sindicatos.