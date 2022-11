La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado este martes que respeta las movilizaciones convocadas en defensa de la sanidad el próximo 26 de noviembre en Andalucía, aunque ha afirmado que la situación en la comunidad autónoma «ha mejorado respecto a hace cuatro años».

Durante una visita al Hospital de San Carlos en San Fernando (Cádiz), García ha indicado que su Consejería «siempre tiene diálogo abierto y permanente» y que las manifestaciones es algo «totalmente democrático».

Preguntada por los periodistas sobre una politización de las manifestaciones por la sanidad, la consejera ha vuelto a decir que respeta el derecho a manifestación de las personas y que su deber es «abrir las puertas y sentarse a hablar».

García ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno andaluz del PP en sus primeros cuatros años de legislatura, donde dos de ellos han sido con una pandemia, como ha recordado, añadiendo que en ese periodo el sistema sanitario ha atendido «a lo urgente y emergente».

En general ha enumerado las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo andaluz en materia sanitaria, destacando la reducción de las listas de espera en un 5%, donde «antes se esperaba para operarse 208 días y ahora 118 días», o la estabilización al 67% de la plantilla.

En materia económica ha indicado que los sanitarios cobran ahora un 34% más en las noches de guardia y que las enfermeras han pasado «de ser las terceras peor pagadas a las terceras mejor pagadas». Además, ha defendido que los contratos «ya no son de un día, ni una semana», sino que son «estables» al no estar por debajo de los seis meses, «salvo si no estamos cubriendo una eventualidad».

«Podemos hacer muchas más cosas y necesitamos hacer muchas más pero tenemos siempre que ver el antes y el ahora y a partir de sentarnos y hablar. Esta Consejería tiene siempre diálogo abierto y permanente a nivel central como de delegaciones y provincias», ha afirmado.