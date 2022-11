Los Premis Butaca de Teatre de Catalunya han reconocido al musical 'Cantando bajo la lluvia' y al montaje 'L'oreneta' como grandes triunfadoras, con ocho y cinco galardones, respectivamente, en una gala celebrada este lunes en el Pavelló d'Esports de Premià de Mar (Barcelona).

Los Butaca han premiado como mejor montaje teatral a 'L'oreneta', que también ha recibido los galardones de mejor dirección teatral para Josep Maria Mestres, mejor actor para Dafnis Balduz, mejor actriz para Emma Vilarasau y mejor texto para Guillem Clua.

En la categoría de mejor actor de reparto ha sido premiado David Bagés por 'Macbett', la de mejor actriz de reparto en Míriam Iscla por 'Crim i càstig', actor revelación a Guillem Balart por sus trabajos en 'Carrer Robadors', 'Hamlet Aribau' y 'Romeu i Julieta', actriz revelación para Emma Arquillué por 'Romeu i Julieta' y composición musical para Andreu Gallén por 'T'estimo si he begut'.

El galardón a mejor musical ha sido para 'Cantando bajo la lluvia', de Nostromo, un montaje que se ha llevado también los premios a mejor actor musical para Ivan Labanda, actriz musical para Mireia Portas, escenografía para Enric Planas, diseño de luces para Albert Faura, vestuario para Míriam Compte, caracterización para Helena Fenoy y espacio sonoro para Roc Mateu.

El premio a mejor montaje de pequeño formato ha sido para 'Hamlet.01', de Sergi Belbel y Enric Cambray, y el de público familiar para 'Bye bye monstre' de Dagoll Dagom.

El Premi Butaca a mejor espectáculo de danza ha recaído en 'Rojos', que también se ha llevado el de mejor intérprete masculino para Miquel Barcelona; el de mejor coreografía para Sònia Gómez por 'The black body, the blue mind and the fluorescent guts', y la mejor intérprete femenina en danza ha sido Laia Duran por 'La honte'.

Los galardones también han entregado al actor Jordi Bancolocha el Butaca Honorífic Anna Lizarán de Teatre de Catalunya 2022 en reconocimiento «a su dilatada trayectoria artística y profesional y su amor por el teatro».