Alianza por el Clima --integrada por una veintena de colectivos y asambleas de carácter ecosocial-- se ha manifestado este sábado en València para alertar de que «la vida del planeta está en juego» y exigir que se adopten medidas «ya mismo» encaminadas a una justicia climática y energética. «Vamos abocados a un precipicio», han asegurado.

Esta marcha se ha sumado a la movilización mundial por el clima que ha convocado manifestaciones en todo el planeta, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en Egipto. En este sentido, han criticado la «inacción de los políticos» y han reclamado a los gobernantes que «tomen medidas» porque el cambio climático es «un tema de Estado».

Los asistentes han portado pancartas y carteles en los que podía leerse 'Justícia climàtica i energètica ara! Exigim acció', 'Renovables sí, pero no así', 'No es un cambio es una crisis', 'Horta viva y i productiva', 'Stop macro renovables. Un altre model és possible' o 'Por amor a la vida'.

Además, han gritado consignas como «Salvemos el rural de la especulación», «Que visca la lluita ecologista», «No és transició, és una estafa» o «Si la Tierra fuera un banco, ya la habrían rescatado».

La manifestación se ha iniciado a las 18.00 horas en la plaza de la Virgen y, siguiendo el río, ha llegado hasta la Porta de la Mar, punto desde el que ha encarado la calle Colón hasta llegar a la Plaza de toros, por donde ha continuado hasta Marqués de Sotelo para terminar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto apoyado por más de 80 entidades.

A lo largo del recorrido se han organizado varias paradas --Cortes Valencianas, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de València--, donde los y las asistentes han encontrado un buzón de exigencias en el que han podido dejar sus inquietudes o malestares por escrito para, posteriormente, hacer un envío de las mismas a las principales instituciones públicas.

"no es mañana, es ahora"

Una integrante de la organización por la Alianza Climática, Cristina Domingo, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que es «ahora» cuando los políticos «deben tomar medidas» porque, ha aseverado, el cambio climático es «un tema de Estado» que «tienen que afrontar los participantes de la COP, pero también el Gobierno, la Generalitat y los Ayuntamientos».

«No es mañana, es ahora», ha reivindicado, al tiempo que ha subrayado que en zonas como en la Comunitat Valenciana «ya se han superado los 2 grados de aumento (de las temperaturas)». «Estamos en un momento muy difícil en el que no hemos de plantearnos si nos quedamos en el 1,5º de incremento, porque ya hemos superado los 2º», ha agregado.

En este sentido, ha remarcado que este verano se ha vivido una subida de las temperaturas «muy drástica» con «tormentas cada vez más graves, más sequías y la línea de costa muy afectada». Por todo ello, ha afirmado que la solución pasa por «hacer una sociedad que no sea adicta y dependiente de los combustibles fósiles».

«Nuestra propuesta global supone cambio en los sistemas de transporte o nuestras maneras de alimentarnos y consumir; en definitiva, cambios globales que tienen que seguir el objetivo de decrecer, porque no es posible nuestra manera de crecer y crecer en este planeta finito», ha denunciado.

"la vida del planeta está en juego"

Por su parte, un componente de Acció Ecologista-AGRÓ, Josevi Alamar, ha lamentado que la situación actual «presenta un futuro imposible para las generaciones que vienen, incluso para ya mismo». «La vida del planeta está en juego, y la de la humanidad también», ha apuntado.

«La inacción de los políticos y la falta de movimiento de una parte de la sociedad capitalista y consumista nos está llevando abocados a un precipicio, a no ser que cambiemos rápidamente», ha avisado.

En esta línea, ha censurado que «se ha perdido mucho tiempo en las COPs y no se han visto acciones claras y contundentes que frenen el cambio climático». «La energía es ahorro, eficiencia y renovables, pero todo con cabeza», ha añadido.