Cineastas y representantes del cine ucraniano rechazan en Bilbao que se cancele el apoyo a la cultura rusa

Cineastas y representantes del cine ucraniano han rechazado en Bilbao, en el marco del festival Zinebi, que se cancele el apoyo a la cultura rusa y piden «aplazarlo hasta que termine la guerra».

La primera jornada de la 64 edición de Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha acogido este sábado un encuentro enmarcado en su programa especial dedicado a Ucrania y titulado «Focus Ucrania: Once I Was a Filmmaker, Now I Am a Soldier» (Una vez fui cineasta, ahora soy soldado), organizado por el Festival en solidaridad con la situación «extrema» que está atravesando Ucrania. En él han participado las responsables de cine del Ukrainian Institute, Natalie Movshovych e Iryna Kyporenko, y los cineastas Volodymyr Usyk y Olha Beskhmelnytsina.

Durante el encuentro celebrado en el marco del Focus Ucrania, Iryna Kyporenko ha explicado que la postura de su país con respecto a la cultura rusa ha cambiado. «Al principio pedíamos que se cancelara la cultura rusa, pero después hemos optado por solicitar que solo se aplace hasta que se acabe la guerra».

En este sentido, ha alabado el feedback recibido por el festival Zinebi. «Además de apoyarnos con este ciclo y asumir los gastos para venir, se han comprometido a no programar este año ninguna película rusa», ha añadido.

Por su parte, Natalie Movshovych ha explicado que en su país ahora utilizan todas las posibilidades a su alcance para que se hable de la invasión, y el cine y la cultura. «Y aunque los documentales sobre este conflicto es lo más urgente ahora, también queremos que se hagan ficciones ucranianas sobre otros temas», ha agregado.

Movshovych ha asegurado que, «aunque mucha gente ha tenido que morir para que Europa se fije en Ucrania», cree que deben «deconstruir la imagen de víctima, de país en guerra» porque no quiere «ser objetos de caridad».

La responsable del Ukrainian Institute también se ha referido a que su problema es Rusia. «Solamente pedimos al exterior que nos ayuden a parar a Rusia, el resto podemos hacerlo nosotros. Desde 2011, el cine en nuestro país se ha desarrollado muy rápido, con apoyo del Gobierno, ha habido muchas coproducciones.,. Y en unos pocos años el cine ucraniano ha estado presente en casi todos los festivales del mundo, desde Sundance a Venecia. Pero este año, el presupuesto estatal para el cine se ha congelado y los recursos se destinan a la guerra», ha explicado.

Según ha detallado, ahora muchos cineastas de Ucrania han dejado la cámara y se han metido en el ejército para ayudar al país y ha indicado que el cine en Ucrania ha continuado su desarrollo gracias a la colaboración de colegas y festivales de otros países.

Agnieszka holland en el museo guggenheim

Previamente a este encuentro, este viernes el Teatro Arriaga acogió la Gala de Inauguración de Zinebi donde recibió el premio Mikeldi de Honor, la guionista y directora polaca Agnieszka Holland, actual presidenta de la Academia Europea de Cine, nominada tres veces al Oscar y guionista de series como «The Wire», a la que Zinebi reconoce por su «mirada comprometida con las libertades individuales a lo largo de una trayectoria combativa e íntegra».

Según han destacado desde Zinebi, Holland ha reflejado los grandes cambios de la Historia de Europa, desde sus inicios en la Polonia comunista a sus más recientes trabajos en los Estados Unidos, la República Checa o la Polonia contemporánea. El próximo viernes 18 recibirá otro Mikeldi de Honor el cineasta Albert Serra.

La directora polaca Agnieszka Holland, presenta esta tarde a partir de las 18:00 horas una de las películas que marcaron su trayectoria, su último largometraje en la Polonia comunista, «Una mujer solitaria» («Kobieta samotna», 1981). Lo hará antes de entrevistarse ante el público bilbaíno con la también cineasta, además de exministra de Cultura y presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Ángeles González-Sinde.

También durante la tarde prosiguen las proyecciones de los cortometrajes de la Sección Oficial, en el Auditorio de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao. Entre otros trabajos, podrán verse los estrenos en el Estado de cortometrajes como «Contracampos» de Ramón Lluís Bande (documental), presentado en colaboración con la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón - FICX-, «L'effort des hommes» de Jean-Gabriel Périot (protagonizado por el actor Denis Lavant), «I Didn't Make It to Love Her» de la catalana Anna Fernández de Paco, tras su presentación en Cannes; o «Searching Heleny» de la directora navarra Esther Vital, tras su estreno mundial en el Festival de Oberhausen.