Maestre subraya que están "a un concejal de recuperar Madrid" ante un "alcalde disfuncional" de "humo, calor y basura"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha subrayado que hay que creerse que están «a un concejal de recuperar el gobierno» --como así lo indican las últimas encuestas-- ante «un alcalde disfuncional», José Luis Martínez-Almeida, «por todo lo que ha dejado de hacer en cuatro años», que está «acobardado ante la jefa de su partido por miedo» y cuyo legado será el del tridente «humo, calor y basura».

Tiene claro Maestre que las elecciones se disputarán por «muy pocos votos» entre Más Madrid y PP y ha lanzado un mensaje indirecto a otras fuerzas de izquierdas, no han venido a ser «segundos de nadie». «Nuestro único rival es el PP y salimos a ganar estas elecciones», ha subrayado.

También ha hecho un llamamiento a la militancia de Más Madrid, no dejarse llevar por los cínicos y derrotistas que todo lo simplifican con un 'Madrid es una ciudad de derechas'. «No hay espacio para eso, solo hay hambre de victoria y ganas», ha aseverado.

"romper el guión de la derecha"

Desde el Plenario de Más Madrid, que la organización ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes, Maestre ha afirmado que ya han conseguido «romper el guión que la derecha tenía para estas elecciones», una vez que las encuestas muestran que «la distancia entre bloques es más pequeña».

«En la ciudad hay que creérselo, hay que creerse que estamos a un concejal de recuperar el gobierno. Hay que decirlo más», ha animado ante una militancia que la ha recibido coreando su nombre y 'alcaldesa'.

La edil ha argumentado que la derecha concebía estas elecciones de mayo «como un paseo militar», acunado por las «aspiraciones de Almeida a ser ministro porque parecía que ser alcalde se le quedaba corto». Eran como unas «primarias en la derecha entre Almeida y (la presidenta del PP y de la Comunidad, Isabel Díaz) Ayuso».

Tampoco ha olvidado a otras formaciones de izquierda, sin citar abiertamente al PSOE, que conciben los comicios del 28 de mayo como «la medalla de plata para quienes han dado por perdido Madrid hace mucho tiempo».

«Para el PP las elecciones iban a ser la primera vuelta al asedio al Gobierno de la Nación y utilizarían Madrid como oposición al Gobierno de España. Serían unas elecciones sin hablar un minuto de los problemas de Madrid, ese era el guión para estas elecciones y la estrategia del PP», ha descrito la jefa de la oposición municipal.

Eso se traduce en que «con una mano destruyen la sanidad pública y con la otra cogen un micrófono para hablar del Falcon; con una mano homenajean a Millán Astray y con la otra señalan a un punto lejano para que no se hable de la desvergüenza del gobierno del PP», ha descrito la líder municipal de Más Madrid.

"estas elecciones se van a decidir por muy pocos votos"

Pero «estas elecciones no van a ser un paseo militar para la derecha, ni unas primarias en la derecha, ni una competición por el liderazgo de la izquierda... Estas elecciones se van a decidir por muy pocos votos», ha advertido. En definitiva, «la única discusión será entre PP y Más Madrid, como desde hace ocho años».

Maestre ha asegurado que nota un cambio en los 'populares' cuando se cruza con ellos: ahora su actitud no es la que veía, triunfalista, cuando se los encontraba en los pasillos en 2019. Y a eso se une que «sus socios de extrema derecha», Vox, «están en el camino de la escisión» y que «su socio liberal pero no tan liberal», Cs, «está a punto de desaparecer».

Más Madrid ha conseguido romper el guión de la derecha cuando «hace cuatro años los gurús electorales» les daban «por desaparecidos con una vuelta del bipartidismo». A esta fuerza política progresista «cien por cien madrileña» le han «dado muchas veces por muerta» pero los hechos han demostrado que no es así, como hace un año, cuando Mónica García aupó a Más Madrid a segunda fuerza en el Parlamento autonómico, unido al trabajo político llevado a cabo en la ciudad para ser «la fuerza determinante del cambio».

Hablar de madrid

La formación que abandera Maestre en la capital lo hará «hablando de Madrid y de sus problemas reales, poniendo Madrid en el centro con propuestas y alegría» porque son «una fuerza alegremente madrileña» y quieren «hacer una ciudad mejor».

Eso le ha llevado a apuntar las dos imágenes que para ella resumen el mandato de Almeida, la retirada de unos maceteros en la calle Galileo, donde demuestra el 'popular' que «su rival era un puñado de flores», y la estatua a la Legión del «recluta Almeida». «Resume su talla política», ha lanzado.

Almeida es "un mal político" y un "acobardado" ante ayuso

Para Maestre, Almeida es «un mal político que no supo ni defender al líder que le aupó de candidato», por Pablo Casado, y ya como alcalde «no defiende a los vecinos del humor, del calor y de la basura». Además es un regidor «acobardado» ante su jefa Ayuso, que prefiere «ver desmantelar los centros de salud antes que alzar la voz».

«Madrid se merece un alcalde que levante la voz. Yo no tolero un día más que se abran centros extrahospitalarios de urgencias sin médicas en ellos, no tolero que se insulte a los profesionales de la salud. Yo me imagino a una alcaldesa que defiende la ciudad por encima del partido, de los egos y de todas las cosas», ha descrito.

"¿queremos un madrid de armarios o de muchos orgullos?"

Rita Maestre ha contrapuesto dos modelos de gestión de la ciudad, «el de los pelotazos como el de la Ermita del Santo o el del interés general». «¿Queremos el de los comisionistas, corruptos y amigos de los que están en el poder? ¿Queremos un Madrid de armarios o de muchos Orgullos? ¿Queremos un Ayuntamiento que levanta monumentos a las armas o a Raffaella Carrà y a Almudena Grandes?», ha planteado.

Y para conseguirlo, a diferencia de otras formaciones, no tienen que «sacar un conejo de la chistera» porque llevan cuatro años trabajando para levantar una fuerza política presente en todos los barrios de la ciudad, «orgullosa y agradecida». En Más Madrid se dedican «poco al politiqueo y mucho a la política como servicio ciudadano», con «la cabeza muy alta, con tranquilidad y alegría».

A Almeida se le ve «con nervios y falta de ambición» mientras que Más Madrid está «cerca de una victoria posible, como en 2015 y 2019», cuando consiguieron ser la fuerza más votada en el Ayuntamiento. «Nos falta paciencia hasta mayo y un puñadito de votos. Tenemos las ganas, los equipos, las ideas, la legitimidad del trabajo esforzado y la mejor gente», la militancia, ha concluido su intervención en el Plenario.