Momentos de "pánico" en Aldaia al desbordarse el barranco: "Ha sido tremendo, aunque tenemos la piel curtida"

La localidad valenciana de Aldaia ha sido una de las más afectadas por las lluvias que han afectado en las últimas horas a la Comunitat Valenciana, donde se ha desbordado el barranco que atraviesa el casco urbano, situación que ha provocado momentos de «miedo», «mucho pánico» y «crisis absoluta». Los tres túneles urbanos, por su parte, han quedado completamente anegados por el agua.

«La tormenta no se iba, ha sido tremendo (...), aunque aquí tenemos la piel curtida porque hemos visto muchas riadas», han expresado algunos vecinos. Hasta el municipio se han tenido que movilizar efectivos de bomberos tras recibir varios avisos por vehículos atrapados por agua, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

En la provincia de Valencia, la lluvia ha caído con más intensidad en l'Horta y el Camp de Túria. De hecho, en Torrent se han registrado varios incidentes debido a instalaciones inundadas y rescates de personas atrapadas y en Manises, bomberos han tenido que evacuar cuatro viviendas de una urbanización que han quedado inundadas. Además, el Barranco de la Presa se ha desbordado y la estación de Manises-la Presa acumula 133 l/m2, según Avamet.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, en declaraciones a Europa Press, ha descrito la situación de «pánico» que ha vivido la localidad a primera hora de este sábado, que ha estado en «crisis absoluta» a raíz del desbordamiento del barranco. «Está lleno de agua», ha explicado el responsable municipal.

Además, el municipio ha sufrido un «doble problema», ya que, desde primera hora del día, ha llovido de forma «intensa» y, cuando ha parado, la tormenta «se ha ido hacia Loriguilla», desde donde el agua ha regresado de nuevo hasta Aldaia por el barranco.

«Lo más gordo ha pasado, pero el barranco sigue inundado porque el agua viene de arriba», ha indicado el primer edil, que ha asegurado que el vecindario ha vivido momentos de «mucho pánico» porque la tormenta «no se iba» y «encima se ha ido a una zona donde también vuelve».

Así, ha admitido que la lluvia ha provocado una «crisis absoluta» ante el desbordamiento del barranco, puesto que desde el Ayuntamiento se han visto «desbordados» ante la situación. Por ello, el alcalde ha contactado con el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, para reclamar recursos y efectivos.

«El agua caía a pleno rendimiento, no paraba y estaba todo desbordado», ha expresado. Pese a ello, ha remarcado que desde el consistorio han proporcionado «información a la ciudadanía» sobre la situación en todo momento.

"algún día va a pasar alguna tragedia"

El alcalde de Aldaia también ha mostrado su preocupación y también su enfado e «indignación» ante la situación en la que se encuentra el barranco que atraviesa el casco urbano, el que hoy se ha desbordado. «Aquí hay un problema y lo llevamos diciendo 40 años, hay un proyecto de canalización para aliviar su tensión, y con los fondos europeos es el momento --de ejecutarlo--, pero no acaba de movilizarse», ha lamentado.

«Lo he dicho mil veces, y hasta que no pase una tragedia, que no queremos que pase, no se va a tomar la medida en serio (...), hoy solo son daños materiales pero algún día va a pasar alguna tragedia», ha manifestado.

"mucho miedo"

La lluvia ha despertado a los vecinos de Aldaia alrededor de las 5.00 horas. «A las 5.00 ha empezado a llover duro, y a las 6.30 o 7.00 ha empezado a caer granizo con uno tamaños representativos», ha señalado un habitante de esta localidad valenciana en declaraciones a Europa Press Televisión.

El municipio ha vivido una madrugada «muy complicada» como consecuencia de las lluvias. «Hemos pasado mucho miedo porque ha sido tremendo. Yo llevo aquí 40 años y creo que es el momento más impresionante que recuerdo», ha expresado otro vecino.

«A las 5.00 de la mañana empezó a caer granizo, lluvia fuerte y las calles se han llenado de agua. Bajaba un poco, volvía a apretar y así llevamos toda la mañana», ha apuntado otro, al que se ha sumado una vecina que ha asegurado que en su calle el agua «va de parte a parte por encima de la acera» y durante unas horas no han podido salir de sus casas.

"tenemos la piel curtida"

Otro aldaiense ha aseverado que «nunca había visto el agua bajar como esta vez». «Es la primera vez que lo veo tan fuerte por aquí», ha agregado, mientras espera que deje de llover: «Hombre, parar va a parar».

«En Aldaia tenemos la piel curtida porque hemos visto muchas riadas», ha resaltado otro hombre, que ha reconocido que este episodio de tormentas les ha pillado «un poco desprevenidos» porque no esperaban «tanta lluvia». «Ha sido brutal», ha manifestado, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de implementar un plan general para evitar inundaciones de los tres túneles del municipio.