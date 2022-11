Junts critica que Junqueras (ERC) haya "levantado el veto a los socialistas" para los Presupuestos

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado que este martes el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya «levantado el veto a los socialistas» para negociar los Prespuestos de la Generalitat de 2023.

«Esto hace prever que el tripartito, que ya funciona a pleno rendimiento en Madrid y en el Ayuntamiento de Barcelona, pronto lo veremos» con el Govern, ha criticado en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, donde ha asegurado que todo parece indicar que las cuentas del Govern de ERC en solitario saldrán adelante gracias al apoyo del PSC y los comuns.

Sales ha pedido que ERC deje de «poner el foco» en Junts al hablar de las cuentas, ya que el Ejecutivo catalán ha fijado a los de Laura Borràs y a los comuns como los socios prioritarios para aprobar los Presupuestos, aunque sin descartar las conversaciones con el PSC.

«El acuerdo con los socialistas caerá por su propio peso. Todo hace prever que será un intercambio de cromos», ha afirmado Sales, en referencia a un posible apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a los del Ayuntamiento de Barcelona a cambio de los votos de socialistas y comuns para las cuentas catalanas.

Sales ha concretado que desde Junts actuarán «con responsabilidad» y acudirán a las reuniones a las que les convoque el Govern sobre Presupuestos, tras lo que ha criticado que en la reunión de la semana pasada faltó concreción sobre las partidas de cada Conselleria y también sobre los apoyos con los que cuenta el Govern para sacar adelante las cuentas.

Ha subrayado que los Presupuestos que trabajó Jaume Giró cuando era conseller de Economía no son los actuales porque hay «un contexto que ha cambiado», ya que ahora ERC gobierna en solitario y no en coalición, y porque ha habido una redistribución de áreas en las Consellerias.

Informe pegasus

Sales ha pedido «llegar al fondo de la cuestión» sobre el espionaje con el software Pegasus y ha asegurado que Junts agotará todas las vías políticas y jurídicas para ello, tras conocer el informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus, que constata que 65 independentistas fueron espiados por el Estado.

Ha reclamado que el Gobierno «asuma responsabilidades políticas», así como que se impulse una comisión de investigación al respecto en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que no prosperó por la negativa de PSOE y PP, ha recordado.

La portavoz de Junts ha acusado al Ejecutivo central de obstaculizar la investigación sobre Pegasus: «El PSOE primero negó, luego justificó y después se presentaron como víctimas», ha afeado.

Preguntada por si ve inviable el diálogo con el Govern si no se investiga Pegasus, Sales ha respondido que «lo que es inviable es que el espionaje haya pasado y no haya habido ninguna dimisión», tras lo que ha afirmado que el cese de Paz Esteban como directora del CNI fue técnico, no político.

Moción de pérdida de confianza

También ha explicado que Junts llevará al pleno de esta semana una moción sobre la continuidad de la legislatura que «constata la pérdida de confianza de la mayoría parlamentaria» que dio apoyo a la investidura del Govern, y ha añadido que no aceptarán las enmiendas que los republicanos han presentado al texto.

Sales ha afirmado que están en fase de negociación con los grupos parlamentarios para recabar apoyos a esta moción, un texto que la CUP ya ha anunciado que apoyará, y aún está por ver la posición de socialistas y comuns.