Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre como presunto autor de al menos diez delitos contra la libertad sexual por supuestamente agredir sexualmente a estas mujeres tras quedar con ellas en aplicaciones de contactos, ha informado este jueves la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició el pasado mes de febrero. Una mujer denunció que un hombre contactó con ella a través de una conocida red de contactos y tras entablar conversación con él le ofreció concertar una cita imponiendo unas condiciones. Una vez en el domicilio, y ocultando en todo momento su rostro, le agredió sexualmente en dos ocasiones.

En el marco de la investigación, los agentes pusieron especial atención en las condiciones que imponía a la hora de quedar con la víctima. Estas se basaban en mantener un contacto en un sitio de confianza totalmente a oscuras para «mantener un contacto sensorial, donde incrementar los sentidos y dejarse llevar» y finalmente verse las caras, hecho que nunca ocurría.

Los agentes sopesaron que podría no tratarse de un hecho aislado por lo que tras una minuciosa investigación consiguieron localizar a otras dos víctimas las cuales no habían denunciado los hechos. En estos casos, el arrestado mantenía las mismas exigencias y les comunicaba frases idénticas para ganarse su confianza. Posteriormente bloqueaba sus números de teléfono para que no pudieran contactar con él ni identificarle.

Ninguna de las víctimas logró verle el rostro

La identificación del presunto autor de los hechos presentaba una gran dificultad, ya que los domicilios que había aportado en diversas circunstancias eran falsos, además, ninguna de las víctimas llegó a ver el rostro del agresor y en algunas ocasiones les fueron sustraídos efectos y dinero.

La Policía Nacional estableció un dispositivo policial hasta conseguir su localización y detención en el municipio madrileño de Móstoles. Al arrestado se le intervinieron dos terminales de telefonía móvil que portaba cuyos datos fueron analizados, averiguando que tenía más de 400 perfiles de mujeres bloqueados.

Los agentes se pusieron en contacto con todos y cada uno de ellos localizando a siete mujeres cuya intención era interponer denuncia por haber sido víctimas de diversos delitos contra la libertad sexual por parte del investigado.

La investigación continúa abierta ya que los investigadores no descartan que pudieran existir más víctimas que hasta el momento no han presentado denuncia.