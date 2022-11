Villacís critica al que ve la política como "mercado de fichajes" y asegura que en las listas la tanteó "gente del PP"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha arremetido contra quien ve la política como un «mercado de fichajes» y ha asegurado que también tocaron a su puerta «gente del PP» cuando había que hacer las listas al Ayuntamiento.

Villacís ha contestado así desde el distrito de Latina cuando ha sido preguntada por una información del diario 'ABC', que asegura que «hasta una decena de exconcejales de Cs en distintos municipios de la Comunidad han solicitado en los últimos meses incorporarse a las filas del PP».

«Hablan de exediles de Cs... A mí me tocaron la puerta gente del PP cuando había que hacer las listas del Ayuntamiento de Madrid (porque) para algunos la política es un mercado de fichajes», ha contestado la vicealcaldesa y coordinadora general de Cs Madrid.

Villacís ha subrayado que algunos, como ella, se lo toman «más en serio» siendo «conscientes de lo importante que es que haya un proyecto liberal en España, de centro político, un proyecto que hable de cosas que no habla nadie, de verdades incómodas, un proyecto responsable, limpio de corrupción, que sigue hablando de regeneración, que no tiene un solo caso de financiación no legal, un proyecto que no se reparta jueces, que no participe de todo el pasteleo».

«Y por ahora el único que se mantiene firme en todo eso es Cs», ha subrayado Begoña Villacís. «Hay gente que se puede caer, darse un golpe en la cabeza y entender que la eutanasia es mala, que las mujeres que aborten tienen que ir a la cárcel, que los jueces se tienen que repartir, que las teles se tienen que repartir», ha lanzado contra aquellos excompañeros que estarían pensando en saltar al PP.