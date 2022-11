Almeida asegura que al candidato del PSOE en Cibeles no le tocará "ni el gordo ni la pedrea" y sí "la pedrada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que al futuro candidato del PSOE a la Alcaldía madrileña de cara a los comicios de 2023 no le tocará «ni el gorod ni la pedrea» y sí «la pedrada».

«No me entiendan la pedrada en sentido literal, pero lo pienso sinceramente. Al final no quiere venir nadie pese a que Pedro Sánchez les pide que vengan. Tendrán que coger a alguien a lazo, alguien que sea del partido y no tenga más remedio que decir sí y venir. No quedará otro remedio», entiende el regidor, que ha realizado estas declaraciones tras colocar la primera piedra del Centro Logístico de Bomberos que el Ayuntamiento va a construir en el polígono de la Atalayuela.

Así, entiende que «a quien le toque ser el candidato, no le ha tocado el gordo ni la pedrea, le ha tocado la pedrada», ya que «no quiere venir nadie a ser candidato de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid».

Ha ironizado con que «han hecho un casting y es difícil dar más nombres que les hayan dicho que no», por lo que considera que «debe ser un tanto deprimente para Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, que no haya un candidato que le quiera dar el sí». «Se lo ofrecieron a Carmen Calvo, a Félix Bolaños, a Luis García Montero, a Pilar Llop, a Reyes Maroto, a Fernando Grande-Marlaska... cualquier día se lo piden a uno de ustedes», ha finalizado.