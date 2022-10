Monedero ve a Feijóo un "fraude" y cree que es un "paréntesis" en el PP "hasta que coloquen" a Ayuso al frente

El cofundador de Podemos y director del Instituto República y Democracia Juan Carlos Monedero ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es «un fraude, una mentira, una pequeña excusa» y un «paréntesis» en el partido «hasta que coloquen a quien realmente interesa» al frente, que es, a su juicio, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así ha valorado Monedero la suspensión de las negociaciones por parte del PP con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Precisamente, ha instado a los socialistas a «despertar» y a «darse cuenta» de que si quieren «salvar la democracia» no va a ser «en ningún caso con el PP», puesto que, además, «hay poco que esperar de ellos». «Parece que el PSOE no tiene coraje y no se atreve a plantarle cara al PP, que se permite el lujo de decir quién puede y quién no puede estar en el CGPJ», ha expresado.

Monedero ha calificado de «terrible» lo ocurrido en la última semana en el PP respecto a las negociaciones para la reforma del Poder Judicial y ha cargado contra los 'populares' por «permitir cuatro años después tener detenida la renovación del CGPJ». Además, ha sostenido que ha sido Díaz Ayuso quien «le ha dicho a Feijóo que, como apoyase la renovación, le iba a pasar lo mismo que a Pablo Casado».

El cofundador de Podemos ha enmarcado esta situación en los «comportamientos mafiosos» de «un grupo de poder dentro del PP que sabe que, o controla el Poder Judicial, o buena parte de ellos va a terminar en la cárcel».

«Estaban pactando mentir contra Podemos», ha advertido, al tiempo que ha manifestado que, cuando «todo esto salga a la luz», si hay un Poder Judicial «decente», «mucha gente del PP va a tener que pasar por los juzgados». «El gran miedo que tienen es que se sepa lo que sabe toda España, pero que no lo saben ni jueces ni policías, que es que reconozcan por fin quién es M. Rajoy», ha apostillado.

Y ha añadido: «Cuando eso ocurra, tendrán que rendir cuentas y, como no quieren porque siempre han pensado que España les pertenece, como dijo Cayetana Álvarez de Toledo, la judicatura pretende ser el valladar que frente a la justicia y la democracia».

"intento de guerra judicial"

Toda esta situación se produce, ha remarcado, después de «haber derrotado el intento de guerra judicial contra --la delegada del Gobierno contra la violencia de género-- Victoria Rosell». En este punto, ha insistido en reivindicar que la exdiputada forme parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --propuesta defendida por Unidas Podemos y vetada por el PP--.

«Entendemos que nada hay más justo y decente que una persona como ella esté en el Poder Judicial, pero sabíamos que Feijóo, que es un gran fraude, una mentira, una pequeña excusa y un paréntesis hasta que coloquen a quien realmente les interesa, que es Díaz Ayuso, al final iba a dar marcha atrás», ha manifestado. Por ello, ha concluido: «Los constitucionalistas son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras».

Frente a todo ello, ha reivindicado que Podemos es «la fuerza del coraje, de quien no tiene miedo», y ha incidido en que la formación «ha demostrado no va de farol». «Ya es hora de que los que se están enriqueciendo con la crisis pongan algo de su parte», ha defendido.