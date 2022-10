Lasquetty avisa a Lobato de que no van a negociar unos Presupuestos "socialistas": "Para eso no fuimos votados"

El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avisado este jueves al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, que no van a negociar unos Presupuestos regionales para que sean «más socialistas» porque para eso «no fueron votados».

En rueda de prensa en la Cámara regional tras registrar el Proyecto de Presupuestos, Lasquetty ha parafraseado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que dice que gobiernan «para todos» pero con el criterio de los que «les han votado».

"Están hechos para todos pero con el criterio de los que confiaron a Ayuso y no en antecesores de Lobato. No vamos a negociar Presupuestos para que sean más socialistas porque para eso no fuimos votados.

Estos son la expresión en números del programa de investidura de Ayuso", ha reiterado el consejero.

Además, ha afeado a Lobato que diga que invierten menos en Sanidad y que «no lo haya mirado bien». A su juicio, ha comparado estas cifras con dos años de Covid, y eso, «no es comparar es hacer trampa». «Lobato cuenta las cosas al revés. El Presupuesto crece y va a permitir hacer frente a mejoras», ha agregado.

También el titular de Economía se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, a la que ha afeado que diga que no están haciendo un esfuerzo en Sanidad, porque lo único que le importa es «criticar y no mirar los resultados».