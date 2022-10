El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín ha aclarado que solicitó su baja como militante de Ciudadanos (Cs) por correo electrónico tras su nombramiento como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía «por indicación» del secretario de Organización del partido, Carlos Pérez-Nievas, y no por «iniciativa propia» y ha dejado claro que quería «seguir siendo afiliado» porque no es incompatible con su nueva responsabilidad al frente de un «órgano independiente y colegiado» que no forma parte del Gobierno del PP.

Marín se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que la dirección de Cs desvelase que Marín se dio de baja como afiliado al partido 'naranja' el lunes 17, mismo día en que se conoció que aceptaba la Presidencia del CES de Andalucía a propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

«No me doy de baja voluntaria, me lo pide el partido. Me lo pidió el secretario de Organización, Carlos Pérez-Nievas, el lunes pasado a las 22.30 horas. Me dijeron que había algunas personas en la Ejecutiva Nacional que no estaban de acuerdo con que ocupara este cargo y que sería conveniente que solicitara mi baja temporal para no perjudicar la imagen del partido», ha explicado Marín, antes de defender que «no haber cometido ningún tipo de infracción que no esté amparado en los estatutos en mi formación política» porque la Presidencia del CES andaluz «un órgano independiente y colegiado».

Según ha relatado, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, «ha tenido siempre perfecto conocimiento de cuál era la propuesta y ha estado de acuerdo con esto», por lo que considera «totalmente incomprensible» la petición de baja del partido que atribuye a la «ignorancia» de lo que representa la Presidencia del CES. «Se me pidió la baja, siempre he sido leal a mi partido y sigo siéndolo, es curioso que yo quiera seguir siendo afiliado pero haya gente del partido que no esté de acuerdo», ha recalcado.

Marín ha apuntado que Cs no le «puede abrir un expediente ni hacerme nada porque no he incumplido ninguna norma» y ha asegurado sentirse «defraudado después de haberlo todo por esta formación política, con un coste personal y profesional enorme, y de haber asumido responsabilidades que no eran mías tras el resultado del 19J». «Uno no termina de dar crédito a este tipo de situaciones. Creo que es fruto de la ignorancia y el desconocimiento de las personas que ocupan cargos de la dirección y que no saben a donde vamos», ha añadido.

Arrimadas "estaba informada en todo momento"

También ha desvelado que este miércoles intentó hablar con Arrimadas y con el responsable de Comunicación de Cs cuando trascendió su solicitud de baja del partido «y nadie me ha respondido» y que ha recibido «muchas llamadas y mensajes de compañeros pidiéndome que no me marchara, pero no soy yo el que ha tomado esta decisión». En su opinión, Arrimadas «no puede ser» una de las personas de la dirección de Cs que cuestiona su nombramiento al frente del Cs «porque estaba informada en todo momento, habló conmigo diciéndome que era un cargo importante, que me lo merecía, que he hecho un gran trabajo y que ya veríamos cómo se encajaba este tema».

«Creo que estamos en un momento tan extremadamente delicado que nadie puede entender muchas decisiones que se están tomando. Nadie me va a impedir que yo siga defendiendo los valores que defiendo, aunque me haya pedido que por favor me diera de baja como militante», ha insistido Marín, que ha concluido señalando que «las personas que me han pedido que me vaya son unos verdaderos ignorantes de lo que significa ser presidente del CES de Andalucía».