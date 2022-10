El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que ahora pretenda «apropiarse y patrimonializar» la autonomía andaluza, cuando la «derecha» la rechazó en su día.

En declaraciones a los periodistas, Juan Espadas ha sido preguntado sobre el hecho de que Moreno se haya comprometido con el fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marco, a declarar oficialmente el 4 de diciembre como el Día de la bandera de Andalucía, a lo que ha respondido que esa es una decisión del Gobierno andaluz, que es el que tiene la competencia para ello.

Tras indicar que a Rojas Marcos lo respeta y aprecia personalmente desde hace muchos años, Espadas ha defendido que el 4D es un día fundamental en la historia de Andalucía, del Estatuto de Autonomía y de la propia democracia en España, de manera que cualquier cuestión que sirva para significar, resaltar o reconocer las circunstancias de ese día en términos de derechos cívicos y de lo que la autonomía andaluz ha significado para esta tierra, le parecerá «bien».

No obstante, ha añadido que lo que no le parecería bien es la «apropiación o patrimonialización de la historia y de la autonomía de Andalucía que quiere hacer Moreno, que no olvidemos que está al frente del PP, de la derecha andaluza que sobre la autonomía tiene mucho escrito en esta historia».

«Las historias no están para que se rescriban, sino para estudiarlas, conocerlas y para saber que la derecha se equivocó con Andalucía, ya que dijo en su momento que ese no era su referéndum», ha añadido.

En su opinión, para la derecha, «presumir del 28F o del 4 D es algo contra natura». No obstante, ha indicado que agradece que esta «derecha andaluza de hoy y sus líderes vean claramente que se equivocaron en su día y no estaría mal que lo reconocieran».