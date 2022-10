El candidato de Chunta Aragonesista a la alcaldía de Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha lamentado la «oportunidad irrepetible» que ha perdido el Ayuntamiento de Zaragoza para realizar catas en la casa de Goya, aprovechando las obras de reforma de la plaza de Salamero, y ha criticado las constantes «mentiras y engaños» al respecto del Gobierno Municipal PP-Cs.

«Fue derribada en 1946, pero su bodega salió a la luz en perfectas condiciones en unas obras de instalación del cable de fibra óptica en el año 2000», ha explicado Bernal, quien ha recordado que «se pidieron excavaciones para estudiar los vestigios, pero en lugar de eso volvieron ser sepultados bajo el suelo de la plaza».

El candidato de CHA a la alcaldía de la capital aragonesa ha lamentado que 22 años después, de nuevo con un gobierno del PP, la historia ha vuelto a repetirse. «Al salir de nuevo a la luz con la reforma de Salamero, varios historiadores solicitaron al Ayuntamiento permiso para excavar y extraer más información, pero fue rechazado por el Gobierno Municipal, a pesar de que podía hacerse sin molestias para el ciudadano y con un gasto nimio», ha añadido.

«Urbanismo empezó negando que allí estuviera la casa, luego dijo que no había confirmación de que los restos pertenecieran a la vivienda de Goya ni qué porcentaje del total se conservaba, después argumentó que no se conocía la ubicación exacta, más adelante anunció que había creado una comisión para estudiar el caso, posteriormente que solo iba a trabajar en la zona por la que discurrirían las conducciones de agua y luz, y finalmente declaró que allí no había aparecido nada de interés para acabar tapándolo todo», ha reprochado Bernal.

Confirmación

Sin embargo, en la guía 'Goya a tu aire' sobre las casas que el pintor habitó en la ciudad, que ha elaborado Samuel Ortiz, el Consistorio zaragozano reconoce la casa de Goya en Salamero.

«Casualmente, ahora que el subsuelo de la plaza está cubierto, el Ayuntamiento sí tiene claro dónde estaba la casa de Goya que hace meses se negó a estudiar», ha comentado la secretaria de Educación, Cultura, Patrimonio e Identidad Nacional de CHA-Zaragoza, Cristina Marín.

En la guía, la primera vivienda que se menciona es la de Salamero y se incluye una foto de lo que se define como «la bodega de la casa de los Goya», los restos hallados en el año 2000. Asimismo, puede leerse que la casa "estaba justo en la intersección de las actuales calles de La Morería y Valenzuela.

«Tenemos el dibujo de cómo era en aquel momento y una foto de unos años antes de ser derribada en 1946, como consecuencia del plan de modernización y ensanche del trazado de la ciudad. Además, cuando se hacen obras en la plaza de Salamero se puede ver que en el subsuelo se conserva parte de su bodega», ha apostillado Marín.

En este sentido, Bernal ha calificado de «lamentable» el maltrato del Ayuntamiento de Zaragoza hacia el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, especialmente por parte de un Gobierno municipal, PP-Cs--, «al que se le llena la boca al hablar de Goya, pero que desprecia su memoria y legado».

Por último, el candidato a la alcaldía ha insistido en la necesidad de apostar por propuestas «sensatas y realistas», como la ruta por la Zaragoza Goyesca o la recuperación para la ciudad la escultura 'Busto de Goya', de Iñaki Rodríguez; frente a «ocurrencias» como la de convertir La Lonja en «un museo fantasma» sobre el pintor aragonés, un proyecto recientemente paralizado por la Comisión Provincial de Patrimonio.