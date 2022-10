El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha apostado este viernes por consultar a los alcaldes, concejales y habitantes del territorio sobre la falta de profesionales sanitarios en el medio rural para encontrar una solución, de lo que hablará cuando se reúna con otros presidentes autonómicos. Ha respondido así a una pregunta del portavoz de VOX, Santiago Morón, en la sesión plenaria de las Cortes regionales.

En su respuesta, Javier Lambán ha dejado claro que la falta de médicos no se debe al Presupuesto, sino a que no hay profesionales disponibles, añadiendo que los parlamentarios representan a todos los aragoneses, no a «gremios» concretos.

También ha dicho que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha dado orden de que se publiquen todos los huecos de la agenda de los médicos de Atención Primaria y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, «dijo lo mismo», otra cosa es «que haya determinados intereses muy inclinados a producir determinados ruidos que han generado esas disfunciones que en modo alguno han existido» porque «el esfuerzo de la comunidad autónoma en sanidad es ímprobo».

«Los médicos están en una posición que les permite apostar por vivir en Zaragoza en detrimento de cubrir plazas de pueblos», ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha expresado que el Plan de Atención Primaria contiene cinco acciones para evitar este problema de falta de médicos en el medio rural «y hasta ahora se va consiguiendo».

«No escatimamos medios», ha recalcado Javier Lambán, apuntando el 33 por ciento del gasto público se destina a Sanidad, el 6 por ciento del PIB, criticando a quienes han caminado «en dirección contraria» cuando han gobernado.

Sin embargo, «el problema va a ir 'in crescendo», ha avanzado, urgiendo a tomar medidas en la universidad y en relación con las plazas de médicos en formación (MIR).

Barbastro

Santiago Morón ha recordado que los familiares de los pacientes oncológicos del sector de Barbastro se van a concentrar el 2 de noviembre por la reciente dimisión de la jefa de servicio del hospital.

Ha alertado de que en muchos centros sanitarios urbanos, sobre todo en Zaragoza, los pacientes tienen que esperar varias semanas para tener acceso a la Atención Primaria y se ha remitido a los sindicatos médicos para vaticinar que se está llevando a «una situación de colapso por la falta de inversiones y médicos».

Morón ha señalado que Mayte Pérez ha negado la saturación de agendas en Atención Primaria y ha pedido ser «prudentes» en las declaraciones.

«No le he escuchado ningún compromiso en la Ley de Presupuestos para solucionar este problema», se ha quejado el portavoz de VOX, quien ha emplazado a «dignificar» la profesión de médico, mejorar sus condiciones laborales y salariales para hacer frente a «la fuga constante de profesionales», considerando «que si están saturados e insultados por miembros del Gobierno van a buscar cualquier oportunidad para marcharse».