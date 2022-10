El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertido este miércoles de que no permitirá «interferencias policiales en las decisiones que corresponden a la dimensión política» del modelo policial para los Mossos d'Esquadra por el que apuesta la Conselleria.

Lo ha dicho durante la sesión de control en una respuesta al diputado de los comuns Marc Parés, que le ha reprochado las acusaciones de «injerencia» y polémicas internas en el cuerpo de Mossos que han desencadenado en la decisión de Elena de cesar al hasta ahora comisario jefe de los Mossos, Josep Maria Estela.

«No habrá injerencias políticas en la policía judicial y en la operativa de Mossos --y si alguien afirma que las hay, las debe acreditar y no solo irlo verbalizando repetidamente--. Pero hay una segunda premisa a la que no voy a renunciar: no habrá interferencias policiales en las decisiones que corresponden a la dimensión política», ha defendido el conseller.