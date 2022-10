Louis Tomlinson anuncia gira con conciertos en Madrid, Barcelona y Bilbao en octubre de 2023

El cantante británico Louis Tomlinson ha anunciado este jueves su nueva gira 'Faith in the future', con la que recorrerá Reino Unido y Europa y que incluye tres conciertos en España en 2023: el 1 de octubre en el Bilbao Arena Miribilla de Bilbao, el 5 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta el viernes 21 de octubre a las 10.00 horas y la preventa estará disponible a partir del miércoles 19 a las 10.00 horas, ha informado la promotora Live Nation en un comunicado.

Recientemente el cantante ha anunciado su segundo álbum de estudio, 'Faith in the future', que verá la luz el 22 de noviembre, y ha publicado el primer adelanto, 'Bigger than me'.

Tomlinson ha asegurado que se siente afortunado por «contar con una base de fans muy leal que quiere tanta música como sea posible» y que para él ser artista es construir una identidad a través de álbumes que la reflejen.

El cantante británico dio el salto a la fama en 2010 tras su paso por 'The X Factor' y la creación de la banda One Direction; en 2020 publicó su primer álbum en solitario, 'Walls', que alcanzó el número 1 en la lista de éxitos de 50 países.