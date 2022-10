El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha defendido este lunes que el gobierno que preside Juanma Moreno tiene las «puertas abiertas» para incorporar «a los mejores, vengan de donde vengan».

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el consejero de la Presidencia se ha pronunciado así en respuesta a preguntas sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz incorpore próximamente en su equipo a exdirigentes de Ciudadanos (Cs) como la expresidenta del Parlamento andaluz Marta Bosquet o el exvicepresidente de la Junta y excoordinador autonómico del partido naranja Juan Marín.

Esos nombres se unirían a otros procedentes de Cs que ya forman parte del Gobierno andaluz en la nueva legislatura de mayoría absoluta del PP-A, como los exportavoces parlamentarios de dicho partido Sergio Romero y Teresa Pardo, que ejercen actualmente cargos en la administración de la Junta en las provincias de Cádiz y Málaga, respectivamente.

A la pregunta de si Marta Bosquet se va a incorporar a la administración de la Junta en próximos días, Antonio Sanz ha respondido que «un gobierno que quiera poner el interés general» por delante «tiene que utilizar no la lista de militantes, sino a los mejores», y al respecto ha subrayado que durante la etapa anterior, en el Gobierno andaluz entonces de coalición entre PP y Cs «había gente muy buena, muy preparada, que estaba en el ámbito de Ciudadanos».

Además, ha apostillado que la Junta está «en estos momentos tratando de incorporar a personas que estaban fuera de la política y que son grandes profesionales» procedentes de ámbitos como el de las universidades, la empresa u otros «sectores profesionales».

«Este gobierno se está formando y conformando con los mejores, la gente más preparada y la más capaz, la que tiene más ilusión por abordar el futuro, venga de donde venga», ha sentenciado el consejero para matizar que lo que se le pregunta desde la Junta a quienes quiere incorporar a su administración es «dónde quiere ir».

Sanz ha defendido la premisa de que «si nos nutrimos de personas preparadas», eso será «mucho mejor para los andaluces», y es propio de «un gobierno serio» presidido por un político como Juanma Moreno «de una mentalidad y forma de ser abierta, dialogante, moderada».

Tras subrayar que a «todo aquel que quiera contribuir a Andalucía» le van desde la Junta a «abrir las puertas», el consejero de la Presidencia se ha referido al caso concreto del exvicepresidente Juan Marín, de quien ha valorado que hizo «mucho durante la anterior etapa» del Gobierno andaluz.

No obstante, Sanz ha precisado que no podía «adelantar nada» al respecto de su posible incorporación a la administración de la Junta, y que él no está «en la voluntad» ni de Marín ni de Bosquet, pero ha reiterado que «tenemos las puertas abiertas para que los mejores estén siempre en el ámbito del Gobierno», procedentes «de la propia sociedad», de sectores profesionales, empresas, sectores de la universidad, porque «somos un gobierno que tiene que representar al conjunto de la sociedad», en tanto que «gobernamos para todos, no solo para los que nos han votado», según ha zanjado el consejero de la Presidencia.