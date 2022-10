La familia de Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga) en junio de 2019 y cuyo novio está investigado en relación con la muerte de la joven, considera que los hechos se corresponden con un delito de asesinato, mientras que la Fiscalía y la acusación de la Junta de Andalucía entienden de forma provisional que se trata de un delito de homicidio. La defensa del hombre pide el sobreseimiento del caso.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha acogido este viernes una vista para concretar los hechos y las posibles imputaciones respecto al investigado, así como para solicitar nuevas pruebas antes de terminar la instrucción del caso y dar lugar al trámite correspondiente por un Tribunal del Jurado.

Dana Leonte desapareció el 12 de junio de 2019 y entonces se realizaron numerosas batidas por distintas ubicaciones de la comarca de la Axarquía para su localización. El novio y padre de la hija de la joven fue detenido e ingresó en prisión después de que se encontrara un fémur de ella, aunque luego se encontraron más restos. El hombre está en libertad provisional.

Antonia Barba, abogada de la familia de Dana Leonte, personada como acusación particular, ha asegurado que en el procedimiento hay ahora mismo pruebas «suficientes para formular acusación» contra el investigado.

Entre estas pruebas «clarificadoras» para la letrada, se ha referido al informe de la geolocalización «que hace que se sitúe al hombre en la zona donde apareció el primer resto de Dana, justo donde dice que no estaba», además del informe lingüístico «clarísimo» sobre los mensajes y la supuesta «manipulación del teléfono de Dana para procurarse él mismo una coartada».

En la vista, la Fiscalía ha pedido un informe global a modo de resumen por parte de la Guardia Civil, que se ratifiquen los estudios forenses existentes sobre los restos óseos encontrados que serían de Dana y que otro perito realice informe sobre los mensajes de móvil que se atribuyen al investigado, ha indicado la letrada de la familia, que se ha adherido a estas peticiones.

Por su parte, la defensa ha pedido el sobreseimiento de la causa porque considera que «no hay nada que conecte esa agresión que ellos dicen que se produce con un palo, en el que no ha aparecido nada, hasta el lugar que aparece ese hueso, que acredita que la mujer por desgracia está fallecida, pero nada más; ni que haya sido asesinada ni que haya habido un homicidio», ha asegurado el letrado, Juanjo Moreno.

«No se explica esa correlación, no hay una explicación», ha señalado el abogado defensor, apuntando que «la imputación inicial para nosotros se realizó sobre unos hechos que no tienen consistencia y no son reales».

Además, esta parte ha pedido una nueva prueba que consiste en que la Real Academia de Química realice un informe sobre si la lejía elimina restos de sangre en superficies porosas, lo que supuestamente se le atribuye a su defendido, ha señalado el abogado, quien ha apuntado que ya tienen un informe de una universidad española que dice que no es posible eliminar esas manchas con ese producto.

Sobre los posicionamientos telefónicos, que lo sitúan cerca de donde apareció el primer resto, el investigado ha dicho que «es mentira»; mientras que su abogado ha explicado que «no es exacto» y no tienen «ninguna» fiabilidad; apuntando que «hay más posicionamientos que la ubican días posteriores al que se presupone ya había fallecido en otros lugares». Respecto a los mensajes de texto que se le atribuyen, el letrado ha dicho que existen informes que «contradicen».

El investigado, que no ha tenido que declarar en la vista, ha dicho a los periodistas estar «supertranquilo» y que es «inocente». «Se marchó y ya está, después de lo que pasó no sé más nada», ha afirmado, asegurando que está «deseando» que el juicio sea pronto. «Supertranquilo y deseando que acabe todo esto para recuperar a mi niña --hija en común con Dana Leonte--», ha afirmado.

El hermano de Dana, Florín Leonte, que se ha cruzado con el investigado en la puerta de los juzgados y le ha preguntado «cómo te sientes, asesino», ha asegurado que «no es justo» que el novio de su hermana esté en libertad.

En declaraciones a los periodistas, Florín ha asegurado que está «bien porque por lo menos empieza a moverse la cosa y se empieza a ver la luz al final del túnel». «Dejo a la justicia que haga su trabajo y espero que lo haga», ha señalado.