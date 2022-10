Maestre pide a hombres "horrorizados" por el "grito de manada" en el Elías Ahúja que den paso al frente por igualdad

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido a los hombres «horrorizados» por el «grito de manada» en el colegio mayor Elías Ahúja que den un paso al frente por la igualdad.

Tras el minuto de silencio por la última mujer asesinada en la Comunidad por violencia machista, la edil ha calificado de «terribles» las imágenes del vídeo viral del colegio mayor masculino, donde estudiantes amedrentan a sus vecinas del colegio mayor Santa Mónica a gritos como 'ninfómanas', 'putas' y 'os vamos a follar'.

«Son imágenes terroríficas que ponen la piel de punta. Es un grito de caza, de manada, que llama a las mujeres 'putas' y 'ninfómanas' y que las amenaza. Nos habla de una sociedad donde aún se entiende el deseo sexual femenino como algo que hay que eliminar y donde aún se permiten comportamientos como esos», ha condenado la concejala.

La edil ha instado a «hacer una reflexión grande porque es un grito de violencia y después esa violencia se materializa». «Debemos reflexionar dónde han aprendido estos chavales que el sexo, la relación entre hombres y mujeres, debe estar guiada por la violencia», ha indicado.

«Esta sociedad tiene que pensar qué tiene que cambiar para que estas cosas no vuelvan a pasar. No es una broma o una gracia y espero que desde ninguna tribuna pública nadie le quite hierro», ha destacado la portavoz.

Maestre ha remarcado que los hombres jóvenes «no están representados, en absoluto», por quienes acosaron a las estudiantes, lo que le ha llevado a lanzar un llamamiento «a la sociedad, a las mujeres y a la mayoría de hombres que ven estas imágenes y se sienten horrorizados, que no se sienten representados».

«Les pido que den un paso al frente, que ayuden y acompañen en la lucha por la igualdad, que no es solo para las mujeres sino para todos los que queremos vivir en una sociedad en paz, tranquila y con relaciones saludables entre hombres y mujeres», ha planteado.