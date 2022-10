PSOE no participará en iniciativas parlamentarias que protagonice Ossorio: "No queremos ningún tipo de relación"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que su grupo parlamentario no participará en iniciativas parlamentarias que sean protagonizadas por el vicepresidente y consejero de educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, porque no quieren con él «ningún tipo de relación».

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, tras abandonar el hemiciclo mientras hablaba el consejero, el portavoz socialista ha alertado del «daño social» que ha hecho con esas declaraciones a las familias de las víctimas en residencias.

«Hemos trasladado a la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) la necesidad imperiosa de que exija al vicepresidente que pida disculpas a todos los familiares de víctimas en residencias y que abandone el Gobierno de la Comunidad», ha incidido.

Así, ha trasladado la decisión de su grupo de «no participar en este parlamente en ninguna iniciativa en la que él vaya a participar porque no es digno de representar a los ciudadanos de esta región». «No vamos a tener con él ninguna relación de tipo parlamentaria y no participaremos en ningún debate que protagonice», ha especificado.

Ha incidido en que no participarán en ninguna «comparecencia o interpelación» en las que salga el consejero, aunque sí lo harán en el resto de debates y actos en los que él no participe. «Ponemos en tela de juicio la capacidad de esta persona para representar a los madrileños. No vamos a preguntar a Ossorio de aquí a finales de Legislatura», ha zanjado.