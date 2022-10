Almeida defiende a Ossorio, quien "en ningún momento quiso faltar a las familias de los fallecidos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves al vicepresidente del Gobierno regional, Enrique Ossorio, por sus palabras sobre los familiares de fallecidos en residencias de mayores durante la peor ola de la pandemia de coronavirus, ya que «no quiso faltar a las familias».

Ante la posible creación de una comisión de residencias, Ossorio señaló ayer que esta no tenía sentido puesto que las familias, que «ya lo han superado», podrían pensar que las muertes que tuvieron lugar durante la pandemia se podrían haber evitado.

«En primer lugar les digo que todos, absolutamente todos, lamentamos profundamente los fallecimientos que se produjeron en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. No fue un fenómeno que desgraciadamente se produjera solo en la comunidad de Madrid, sino en toda España», ha comenzado el regidor ante los periodistas a las puertas de Cibeles tras guardar un minuto de silencio por la última mujer víctima de violencia machista en la región.

A continuación, Almeida ha instado a «escuchar enteras las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de Enrique Ossorio» para «no coger únicamente una parte de esas palabras que no permite entender el contexto e interpretar adecuadamente las palabras del vicepresidente».

Considera así que «en ningún momento quiso faltar a las familias de aquellos que desgraciadamente sufrieron las pérdidas de sus seres queridos», algo que queda patente «desde el primer momento en que comienza las declaraciones», porque «deja claro el dolor por los fallecimientos».

Para Martínez-Almeida, Ossorio «denuncia el uso político de la izquierda de las residencias en la Comunidad». «¿O es que no hubo fallecidos en residencias de Castilla-La Mancha, de Cataluña?, ¿Por qué la izquierda no pide que haya comisión de investigación a nivel nacional?, ¿Por qué no pide que se hagan donde gobierna la izquierda?», ha requerido.

A renglón seguido ha cargado contra «la complicidad de Vox» para con la izquierda, que «sigue tratando de sacar rédito político». «No entiendo a qué está jugando Vox, y si ahora ha decidido que va a ser el cómplice de la izquierda, no solo en el Ayuntamiento de Madrid con la postura que ha adoptado, sino también haciendo le juego a una izquierda vengativa y sectaria, que exige en Madrid lo que no exige en el resto de España», ha finalizado.