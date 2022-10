La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía Carolina España, ha señalado este jueves que ante la «enmienda a la totalidad» que suponen las previsiones del Banco de España dadas a conocer en las últimas horas, que estiman que la economía española crecerá un 1,4% en 2023, siete décimas menos de lo que calcula el Gobierno, los presupuestos generales del Estado (PGE) «no se ajustan a la realidad» por calcularse sobre unos ingresos más optimistas.

«Lamentamos que sean unos Presupuestos que no se ajustan a la realidad, porque si ya el crecimiento económico de partida no es real, según el Banco de España, según el FMI, etc., pues eso implicará que la recaudación (prevista) no se va a producir; si no se produce esa recaudación porque no hay ese crecimiento económico, difícilmente se podrán financiar los gastos que están sustentados en esos ingresos», ha expuesto España en declaraciones a periodistas en el marco de una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

En ese contexto ha considerado que las previsiones del Banco de España dadas a conocer este miércoles, que apuntan a un crecimiento en 2023 del 1,4%, frente al 2,1% que estima el Ejecutivo, suponen «una enmienda a la totalidad». «Está hablando de siete décimas menos, es que es un 30%», ha subrayado la consejera, que ha contrapuesto esta situación con la que recogerán los Presupuestos andaluces para 2023, aún en elaboración.

«Los presupuestos andaluces estarán ajustados a la realidad», ha asegurado España, que ha rehusado dar cualquier detalles sobre los mismos salvo que contendrán «incrementos importantes» en las partidas para los servicios públicos y que serán también las cuentas «de los fondos europeos, vinculados a las empresas».