La concejala del Grupo Mixto Marta Higueras ha denunciado públicamente en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, «la superioridad», le ha retirado la escolta como «represalia» por denunciar «corruptelas de mandos policiales».

«¿Dónde está el informe de evaluación de riesgos?», ha preguntado la concejala, que se declara independiente de sus compañeros de grupo. Desde el área de Seguridad, con Inmaculada Sanz a la cabeza, le han trasladado que es una medida que toman porque solo tienen protección los portavoces, cargo que ya no ocupa Higueras desde agosto.

La edil ha matizado en este punto que «hay concejales que no son portavoces que tienen escolta por razones de exposición pública y por motivos de seguridad».

«Si se creen que me voy a callar y me asustan... me asustan pero no me voy a callar», ha advertido Higueras, que ha adelantado que el lunes acudirá a las pruebas físicas de la oposición policial en marcha «con un cronometrador y un notario que de fe».