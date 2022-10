Comunidad tacha de "gorrón" al Gobierno por aprobar una subida salarial a empleados públicos que pagarán las autonomías

El Gobierno de la Comunidad ha tachado al Ejecutivo central de «gorrón» por aprobar la subida salarial de 1,5% a los empleados públicos y que tengan que ser las autonomías las que tengan que pagarlo, al verse obligados a abonar la parte correspondiente a los trabajadores regionales.

En estos términos se ha expresado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha afeado que a esta subida salarial, ante la que no están en contra, tengan que hacer frente las comunidades en el mes de octubre.

En este sentido, ha señalado que debe ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que diga cómo ahora «con un Presupuesto que no contempló esta subida» deben pagar una cantidad que en el caso de la Comunidad de Madrid será de 120 millones de euros.

«No puede ser que el Gobierno de España nos tenga acostumbrados a que toma decisiones, llega a acuerdos que se atribuye a sí mismo, y que luego resulta que los que tienen que pagar son los otros. Eso se llama el gorrón. Yo eso lo he conocido: el gorrón. Eso no puede ser», ha criticado, al tiempo que ha indicado que no sabe si su fondo de contingencia lo puede soportar.

Ossorio ha criticado que el Ejecutivo tome decisiones y sean ellos los que pagan. «Yo cuando voy al Corte Inglés y compro algo lo pago con mi tarjeta. Si alguno me la quiere prestar para que yo pague... Eso es lo que ha pasado en el Gobierno de España», ha declarado ante los periodistas.