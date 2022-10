La consellera de Universidades e Investigación, Gemma Geis, que ahora también posee las competencias de Políticas Digitales y Territorio, ha rechazado responder una pregunta del pleno del Parlament de este miércoles porque le correspondía al exvicepresidente de la Generalitat Jordi Puigneró.

En la sesión de control al Govern en el pleno de la Cámara, el PSC ha formulado una pregunta sobre el transporte público en la Anoia (Barcelona) que cuando la registraron iba dirigida a Puigneró pero, ante su cese, se la ha hecho a Geis, y en el turno de respuesta la consellera ha dicho que no la contestaría porque «no hay vicepresidente».

«No me corresponde responder a mí esta pregunta», ha afirmado, y le ha dicho a la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, que había avisado de que no la contestaría, pero Vergés ha defendido que no tenía esta instrucción y que el guión del pleno establecía que la respondería Geis, aunque finalmente la cuestión se ha quedado sin contestar.