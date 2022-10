Los desahucios por orden judicial bajan en Madrid un 5,8% en el segundo trimestre

Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre del año en la Comunidad de Madrid disminuyeron un 5,80% con respecto al mismo periodo de 2021, descenso que experimentaron tanto los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que bajaron un 1,99%, como los lanzamientos consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, que mostraron una reducción interanual del 16,56%.

Según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte de los 999 lanzamientos practicados en la región de Madrid en el trimestre analizado fueron consecuencia del impago del alquiler.

Así, los 862 de este tipo representaron el 86,28 por ciento del total de lanzamientos. Otros 109 --el 10,91%-- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 28 restantes obedecieron a otras causas.

Estos últimos disminuyeron un 58,82 % respecto al segundo trimestre de 2021. Cataluña --con 2.414, el 22,3 por ciento del total nacional- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos durante el segundo trimestre de 2022. Le siguieron Andalucía, con 1.922; Comunidad Valenciana, con 1.524; y Madrid, con 999.

Lanzamientos practicados

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.809, cifra que representa el 23 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.313; Comunidad Valenciana, con 966; y Madrid, con 862.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con 511, seguida de Andalucía, con 470; Cataluña, con 402 y Murcia, con 228.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2022 fue de 2.401, un 19,3% más que en el mismo trimestre de 2021. De ellos, 1.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 16,9%.

Durante el trimestre analizado se presentaron en la región de Madrid un total de 616 ejecuciones hipotecarias, un 0,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.392 (un 22,3% del total nacional). Le siguieron Cataluña, con 1.197; la Comunidad Valenciana, con 1.043; y Madrid, con los citados 616. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destaca el primer lugar Murcia, con 25,7, seguida por la Comunidad Valenciana, con 20,5, y por Andalucía, con 16,1 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes.

Los concursos descienden en un 10,2%

El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción ascendió a un total de 862, lo que ha supuesto un descenso del 10,2% del total de concursos respecto al mismo trimestre de 2021.

Los concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil (413) han disminuido en un 15,7% respecto al mismo trimestre de 2021. Cataluña encabeza la lista con 1.047, lo que supone el 36,5% del total.

Le siguieron Madrid, con 413; Comunidad Valenciana, con 346; y Andalucía, con 263. Del total de concursos presentados en estos órganos judiciales, 1.361 corresponden a personas físicas empresarios, que aumentaron un 58,1% respecto al segundo trimestre de 2021, y 1.510 corresponden a personas jurídicas y sufrieron un incremento interanual del 2%.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, sumaron un total de 449, lo que supone también un descenso interanual del 4,5%.

Cataluña también ha sido el territorio con más concursos de este tipo, 749, que representan el 25,6% o del total nacional. Le siguieron Madrid, Andalucía, con 397; y Comunidad Valenciana, con 341.