Vecinos y diferentes asociaciones ecologistas se han manifestado este viernes en contra de la construcción del macroparking del Hospital Niño Jesús frente al Parque del Retiro.

Bajo el lema 'No al Macroparking', numerosas asociaciones vecinales se han congregado a las 18.30 horas frente a la puerta Herrero Palacios del Retiro para protestar contra las 808 plazas que se quieren construir bajo el hospital.

A la manifestación se han sumado representantes de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte, el AMPA de Escuelas Aguirres y Ecologistas en Acción Madrid, entre otras, con pancartas con consignas como 'No queremos otro parking' o 'Parques sí, marcroparkings no'.

Algunos niños con sus padres que han acudido a la cita han formado una barrera de coches hechos con cartón para simular los atascos que puede provocar la construcción de este nuevo emplazamiento.

El secretario de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte, Félix Sánchez, ha indicado a Europa Press que se están manifestando porque el gerente del hospital «amenaza con empezar la semana que viene unas obras sin esperarse al dictamen de la Unesco».

«El Hospital hace oídos sordos a los problemas que va a causar esta construcción al barrio. La Comunidad de Madrid hace dice que este asunto no va con ellos y el Ayuntamiento, que tiene que dar la licencia de obras, también prefiere no intervenir», ha lamentado.

Sánchez ha explicado que han apelado a la Unesco porque, según dice, «es el único organismo que puede conseguir parar el macroparking, porque el hospital no lo necesita».

Asimismo, ha afirmado que esta construcción va a suponer «la entrada y salida de miles de coches junto a un colegio público, enfrente del Parque del Retiro y en un barrio que ya está suficientemente saturado de hostelería, ruido y humo».

Por esta razón, Sánchez ha pedido a la Administración madrileña que «no intente apurar los plazos» y que esperen a que los técnicos de la Unesco «valoren si es posible meter tantas plazas para hacer negocio, o simplemente tienen que echar marcha atrás y hacer unas plazas de aparcamiento que cumplan con las necesidades y las expectativas de el Hospital Niño Jesús».

"van al negocio, lo hacen para sacar pasta"

Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos de los Jardines del Buen Retiro, Javier de la Fuente, ha criticado que esta decisión de la construcción del macroparking sea «para hacer negocio» y que lo hacen «para sacar pasta».

«Son unos sinvergüenzas. Después verán que no tiene demanda y se lo cargarán a todos los madrileños, como han hecho con las radiales. Yo vivo aquí desde hace 70 años y me parece vergonzoso que nos hagan esto a los vecinos. Va a provocar mucha más contaminación, no vamos a poder andar tranquilamente y van a destrozar el lugar», ha enfatizado.

El vocal técnico de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Alberto Tellería, ha señalado la idea de este parking como «una amenaza para el Retiro y para el Patrimonio Mundial en el Paisaje de la Luz».

«Es increíble que en los informes de la Unesco hayan dicho que esta zona ya tiene demasiada presión de gente y que uno de los grandes problemas de este patrimonio es la contaminación, pues se pretenda construir un aparcamiento sobredimensionado para meter plazas solo con el fin de financiar la obras», ha incidido.

"algo absolutamente innecesario y perjudicial para madrid"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, también ha acudido a la concentración y ha trasladado ante los periodistas su negativa ante la construcción del macropaking.

«Volvemos a decir no y mil veces no a algo absolutamente innecesario, perjudicial para la salud de todo Madrid, muy especialmente para la de los vecinos del Retiro, y que es una obra que no tiene ninguna justificación», ha afirmado.

También, ha aseverado que el Gobierno regional tiene «dinero de sobra» para invertir en la salud de los madrileños y para la ampliación de este hospital «pero sin necesidad de hipotecar la salud de estos niños que están aquí».

Para concluir, Maestre ha recordado que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento el 27 de septiembre la paralización de la construcción de ampliación de este parking. «Lo que tiene que hacer el alcalde es cumplir con ese acuerdo de pleno», ha insistido.

"no se han tenido en cuenta para nada los informes de la unesco"

Por su parte, la concejala del Grupo Mixto en el Ayuntamiento Marta Higueras ha indicado ante los medios de comunicación que con la construcción de este macroparking «están robando Madrid».

«Es una pésima idea que va a incrementar el tráfico, que no se ha tenido en cuenta el colegio que hay aquí al lado, que no se ha tenido en cuenta para nada los informes de la Unesco ya que ni siquiera se han pedido», ha criticado.

En este sentido, ha añadido que los vecinos que se están manifestando hoy «están velando porque se les devuelva la ciudad de Madrid». «Nos la están robando. Como podéis ver, todas las terrazas están acaparando al espacio público, esto es una muestra más. Estamos aquí todas las fuerzas progresistas unidas y con esa lucha conjunta es lo que nos puede llevar para que cosas como está, no se hagan», ha expresado.