La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, ha pedido a los «pimpinela» del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que dejen el «culebrón» presupuestario vivido el año pasado porque Madrid «se juega mucho» este otoño e invierno.

«Parece que vivimos en un bucle entre el pimpinela de Almeida y de Ortega Smith, a quien no le funcionó en los presupuestos pasados. No sé por qué insiste», ha declarado Espinar a Europa Press desde Azca. Finalmente el presupuesto de 2022 salió adelante con los votos del Grupo Mixto.

Ortega Smith advertía ayer al alcalde que si no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023 para la capital. Almeida le contestó que su línea roja es «legalmente imposible». «Nos ha puesto una pistola en el pecho para sentarse a negociar», reprochaba.

Espinar ha vuelto a pedirle a Ortega Smith lo mismo que le pidió ayer, «que al Pleno de octubre venga llorado», y que «esa derechita valiente se ponga chula con lo que puede ponerse chula».

«¿Va a aprobar el presupuesto o no? Sí les pido a Almeida y a Ortega Smith que no nos sometan al culebrón del año pasado porque nos jugamos mucho. Viene un otoño y un invierno difícil y lo importante es que Almeida plantee unos presupuestos con una solución real a los problemas reales de la gente», ha reclamado la socialista.

Espinar invita a Almeida a que la imita en sus contactos con los vecinos de la A-5, de la Ermita del Santo, de Tirso de Molina o de Azca porque él se limita a «oír hablar de cosas desde su despacho».