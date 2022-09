El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha cuestionado este martes la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de un acuerdo de claridad para sentar las bases de un referéndum: «La base es la confianza. ¿Cómo podemos confiar en una nueva propuesta si no es cumple el acuerdo que facilitó la investidura?».

Lo ha hecho en una intervención durante el Debate de Política General en el Parlament, en la que ha instado a Aragonès a aclarar si piensa cumplir «con el acuerdo que lo hizo presidente» y que firmaron ERC y Junts.

Según Junts, ERC ha incumplido el acuerdo en tres puntos esenciales: la coordinación entre fuerzas independentistas en las Cortes Generales, la mesa de diálogo y el espacio de coordinación estratégico dentro del movimiento independentista.

«Para nosotros es básico, aquí sí que necesitamos claridad», ha dicho Batet, que ha recordado que en varias ocasiones Junts ha reclamado a Aragonès explicaciones sobre el cumplimiento del acuerdo y que avisó textualmente de que así no podían seguir.

Batet ha reivindicado la labor de los consellers de Junts dentro del Govern y ha asegurado que la razón de ser de su partido es la solvencia y la independencia, en sus palabras: «Por eso firmamos el acuerdo para su investidura, presidente, para ser un país libre y mejor. No queremos que este acuerdo pase a la historia. Queremos que sirva para hacer historia. No hemos llegado aquí desde la nada, y no hemos llegado hasta aquí para no hacer nada», ha añadido.

También ha acusado al Gobierno de no llevar a cabo inversiones en Catalunya, con una agenda que no es la del reencuentro sino la del «empobrecimiento», y ha criticado que comunidades como Madrid o Andalucía supriman impuestos mientras en Catalunya se siguen pagando en un modelo en el que ve expolio fiscal.

El diputado de Junts ha iniciado su intervención lamentando que la presidenta de su partido, Laura Borràs, no presida la sesión tras ser suspendida como presidenta de la Cámara.