El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que si no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales hasta que los tribunales no resuelvan los recursos por ellos interpuestos no se sentarán a negociar el presupuesto de 2023.

«Es una línea roja», ha advertido desde el Palacio de Cibeles, donde se desarrolla el Pleno municipal. Ese «gesto de humanidad, social y de ayuda ante situaciones de alarma es la condición mínima para sentarse a negociar el presupuesto», ha apuntado, después de renombrar la estrategia Madrid 360 como «Madrid 360 días de multas». «O suspende o con nosotros no cuente para sentarse a negociar los próximos presupuestos», ha insistido el también secretario general de Vox, que no ha querido contestar a ninguna pregunta relacionada con su excompañera Macarena Olona. ((habrá ampliación))