El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacado la «rápida» reacción de los equipos de emergencias ante las lluvias en Tarragona y ha pedido prudencia por las que seguirán este fin de semana, aunque no se prevén tan fuertes.

«No se prevé que sean de la misma intensidad de ayer, pero nos obligan a la prudencia», ha declarado este sábado a los periodistas al visitar zonas afectadas en las últimas horas.

Le ha acompañado el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, con el que ha estado observando el desprendimiento de tierra ante un patio del colegio 'El Miracle'.

Aragonès ha destacado que no haya víctimas por las lluvias en general ni en este colegio, cuyo edificio no está afectado, sino «uno de los patios, que no se podrá usar», y ha añadido que se está estudiando el tipo de reconstrucción que se hará, para que sea lo más segura posible.

"numerosos daños materiales"

Antes se ha reunido con Ricomà y con la delegada del Govern en Tarragona, Teresa Pallarès, y después ha declarado a los periodistas que se están evaluando los daños de estas lluvias, aunque todavía no se pueden dar datos.

El presidente ha lamentado los «numerosos daños materiales» que afectan a particulares, a las calles y a equipamientos públicos.