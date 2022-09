Las Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (Lavac) arrancarán este viernes nueva temporada con el evento Abierto València, que, además, celebran una década de existencia. Cerca de una veintena de espacios ofrecerán una variada programación que va desde un Pinocho que cuestiona los valores Disney, hasta lo último de Escif pasando por reflexiones sobre la relación del ser humano con la naturaleza.

Las galerías participantes en esta X edición de Abierto València son la sala castellonense Espainivi Collblanc y la alicantina Isabel Bilbao, además de las valencianas Luis Adelantado, Benlliure, Alba Cabrera Galería, Galería Cuatro, House Of Chappaz, La Mercería, Tuesday to Friday, Jorge López Galería, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, The Liminal, Gabinete de Dibujos, Galería Thema, y Vangar.

Desde Lavac subrayan que «la consolidación de Abierto València viene acompañada de una cantidad de adquisiciones a las que se han unido grandes colecciones como la de la Kells Art Colletion, la colección La Escalera o la feria Marte de Castellón, a las habituales de la Fundación Hortensia Herrero, la colección DKV, la empresa Gandía Blasco, Makma y la Fundación Juan José Castellano Comenge».

También volverán a realizarse las adquisiciones de la Conselleria de Cultura a la Mejor Exposición y del Ayuntamiento de València al Artista Destacado.

Estos premios los decidirá un jurado compuesto por Marta García Pastor, jefa del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València, Ramón Escrivá, conservador del IVAM, José Luis Pérez Pont director del Centre del Carme Cultura Contemporània en Consorci de Museus CMCV, Blanca de la Torre, historiadora del arte, crítica y comisaria de exposiciones, y Nimfa Bisbé, directora de la colección de arte contemporáneo en Fundación la Caixa.

Este viernes en el IVAM se harán públicas las obras seleccionadas para ser adquiridas. Ya por la tarde se desarrollará el tradicional opening de las galerías, que este año, para conmemorar la década, durará toda una semana, hasta el 30 de septiembre, día que acabará Abierto València con la entrega del premio Cervezas Alhambra, elegido por votación popular.

"mayor acercamiento al público"

En 2022 aumentan también los patrocinadores y las actividades, además de «generar un mayor acercamiento al público con el aumento de visitas guiadas, charlas y la apertura durante un horario más amplio de las galerías de arte, que compromete al sector con la ciudadanía invitando a disfrutar de las obras contemporáneas, de los espacios y de las explicaciones de los propios galeristas y artistas», aseveran los responsables de la iniciativa.

Entre las propuestas que los visitantes podrán conocer figura la del artista valenciano Escif, que inaugura, junto a su hijo Otto 183, en Gabinete de Dibujos una «oda a la correspondencia entre infancia y madurez».

Se trata de un trabajo a dúo que «enfatiza en que los nuevos léxicos permiten crecer a los otros universos, e incluso resignifican los anteriores».

Con el lema 'Un pájaro no canta porque tenga una respuesta', se exhiben alrededor de una veintena de obras sobre papel en dos formatos intervenidas por padre e hijo alternativamente y en distinto orden: se inicia una primera correspondencia en la que el adulto y el niño dialogan desvelando la riqueza de una colaboración que juega, como en un concierto de piano a cuatro manos, a desvelar el lenguaje antes y después del diccionario, a hacer y deshacer estructuras poniendo en valor una dualidad que se enriquece desde la horizontalidad.

Padre e hijo crean, representando las categorías de adulto y niño respectivamente, un conjunto de piezas que inicia un universo colaborativo y que sirve tanto para señalar la importancia de la infancia, desestructurada y vivencial, como la contención de la madurez, capaz de cultivar una mirada a la que la rebelión se le presenta como una revelación.

La Galería Thema, por su parte, arranca con la solo-exhibition del también valenciano Rubén Fuentes Fuertes. El proyecto expositivo se centra en varias esculturas entrelazadas narrativamente que desarrollan el cuento original de Pinocho, confrontándolo con la versión infantil de Disney de 1940.

La propuesta lleva por título 'El mundo de Pinocho es más real que el mundo real' y, acompañando a las esculturas en madera, se presenta obra sobre papel que gira en torno al mismo tema.

Las piezas tratan la responsabilidad individual, el camino hacia la «madurez» y las recompensas por llevar una vida «recta», tal y como proponía su autor, Carlo Collodi, pero llevado al lado opuesto: ¿Qué es un niñ@ mal@? De este modo, Fuentes Fuertes cuestiona la moralidad que vertebra el relato más popular del niño de madera y propone el juego contrario: Gepetto y el Hada Azul acaban convertidos en marionetas, formando una familia de madera.

Desde la Galería Benlliure presentan la primera exposición en solitario de la artista valenciana Cristina Alabau. 'Espacio Hombre- Naturaleza', más que una retrospectiva, se define como «la experiencia de la creación artística, que incluye la poesía, la pintura y la escultura a través de una vivencia singular con gestos que emergen de la relación Hombre- Naturaleza».

«Hombre refiriéndose a nosotros y nosotras, como hijos de la madre naturaleza, quien nos abastece y nos sacia todas nuestras necesidades», precisan.