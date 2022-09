García dice que Ayuso recurre al TC el decreto energético para "buscar casito" y "no hacer su trabajo" mientras "tuitea"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha cargado contra el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que presentará la Comunidad contra el decreto energético del Ejecutivo central y con el que entiende que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, «busca casito» y «no hacer su trabajo» mientras se dedica a «tuitear».

Así lo ha expuesto la líder de la oposición durante la Sesión de Control al Gobierno de la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Madrid tras anunciar este miércoles la presidenta que llevaría esta medida del Ejecutivo central a los tribunales.

«Si vas con el recurso al Tribunal Constitucional a la caja del supermercado no te lo cambian por la cesta de la compra ni sirve para ahorrar dinero», ha lanzado García, quien ha asegurado que desde el Gobierno madrileño se está «boicoteando» la lucha contra la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

Al hilo ha reclamado un Ejecutivo autonómico que «reduzca la luz y no los impuestos a los ricos», que aumente los fondos de las familias y no los «beneficios» de grandes empresas y que no se dedique a «oponerse» a medidas como el tope del gas o la excepción ibérica.

«Se ponen de rodillas frente a los millonarios y abandonan a los mayores, gente de 80 y 90 años que se dejó la piel por nuestros servicios públicos y que ahora comen comida deleznable», ha reprochado la líder de la oposición.

Para Más Madrid Ayuso encubre bajo el «paraíso que es Madrid» cuestiones como las frecuencias en el transporte público, la lista de espera sanitaria o los altos alquileres.

Comunidad empezará a dar desayunos en octubre a beneficiarios de imv

La presidenta en su intervención ha defendido que desde Madrid sí se han tomado medidas para bajar impuestos y ha citado como ejemplos las bajadas de impuestos, la futura deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o eliminando el impuesto del patrimonio.

También ha sacado pecho de la inversión de 226 millones de euros en becas, el avance en la gratuidad de la enseñanza no obligatoria o su apoyo a los bancos de alimentos, a los que se les subvenciona y se les aporta espacios para su actividad.

Por último, ha anunciado que los desayunos a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) --expuesto en el Debate sobre el Estado de la Región-- comenzarán este octubre.