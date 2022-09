La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido que el Gobierno establezca «un suelo fiscal» en todas las comunidades, para que se fije un mínimo básico en aquellos territorios que quieren eliminar impuestos como el de patrimonio, como ha anunciado la Junta de Andalucía o como ocurre en Madrid.

«No puede ser que haya territorios con regalos fiscales y que a otros nos toque mantener los servicios públicos allí donde no se quiere hacer un esfuerzo», ha afirmado en una entrevista este miércoles en Ràdio Estel recogida por Europa Press, y ha avanzado que los comuns llevarán al Debate de Política General el tema del impuesto de patrimonio.

Ha sostenido que este suelo fiscal no implicaría una pérdida de competencias, y ha subrayado que el impuesto de patrimonio en Catalunya implica recaudar 546 millones de euros al año, solo afecta al 1% de la población catalana y lo pagan personas con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros, según sus datos.

También ha criticado que el PP esté buscando «captar votos a costa del enfrentamiento de territorios», al ser preguntada por las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha instado a los empresarios catalanes a cambiar su sede fiscal a Andalucía para pagar menos impuestos.

Presupuestos "estancados"

La líder de los comuns ha asegurado que las negociaciones para los Presupuestos de 2023 de la Generalitat están «estancadas porque el Govern es incapaz de sentarse y poner unas prioridades», y cree que esto se debe a las tensiones internas entre ERC y Junts.

«El Govern no ha fijado sus prioridades ni en público ni en privado. Están aclarando su crisis de Govern, que venimos arrastrando y que no es nueva», ha sostenido Albiach, que ha defendido que no aceptarán una rebaja de impuestos a las rentas altas en los Presupuestos.

Sobre el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para impulsar una energética pública, la líder de los comuns ha lamentado que no será comercializadora sino que estará pensada solo para edificios públicos: «Debemos esperar a ver la propuesta pero tengo la sensación de que se queda bastante a medias».

Sustituir a borràs

Albiach ha acusado a ERC de «lavarse las manos» ante la interinidad en la Presidencia del Parlament, y ha instado a la vicepresidenta primera y presidenta en funciones de la Cámara catalana, Alba Vergés (ERC), a decidir ya qué hacer con los seis asesores que trabajaban para la líder de Junts, Laura Borràs, antes de ser suspendida como presidenta de la Cámara.

Preguntada por la configuración de un nuevo espacio de soberanismo en Catalunya, Albiach ha respondido que los comuns no harán «de cascos azules del independentismo», y ha subrayado que su partido sigue defendiendo que Catalunya debe votar para decidir su futuro.