Illa (PSC) ve una falta de respeto a los catalanes la "pelea constante" en el Govern

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que la «pelea constante» entre los socios del Govern de ERC y Junts es una falta de respeto a los catalanes y ha afeado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, rechazar la mano tendida de los socialistas para llegar a acuerdos.

Lo ha dicho este viernes en las Jornadas sobre el Autogobierno en Catalunya organizadas por el PSC y por la Fundació Rafael Campalans, en un acto junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el expresidente de la Generalitat José Montilla.

«Es una falta de respeto no dedicar horas a ocuparse de los problemas reales de la ciudadanía, enzarzarse en peleas autorreferenciales, y es un error grave del señor Aragonès rechazar la ayuda que algunos, pensando más en el país que en nuestros intereses políticos, le ofrecemos», ha criticado.

Illa ha defendido mejorar el autogobierno paso a paso con lealtad, con proyectos inclusivos y rehuyendo de maximalismos, y ha lamentado que el independentismo fije «horizontes imposibles» en los que, a su juicio, se escuda para no gobernar.

«No hace 50 años ni 10 años, un presidente de la Generalitat dijo que el autogobierno era un obstáculo para la independencia», ha dicho en referencia al expresidente de la Generalitat Quim Torra, frente a lo que ha defendido la voluntad de Catalunya de autogobernarse, en sus palabras.

"épica del reencuentro"

Illa ha reivindicado la «épica del reencuentro» y el diálogo, que considera que debe darse tanto en Madrid, con el Gobierno, como en Catalunya, con un diálogo que ponga de manifiesto la pluralidad de opciones políticas en Catalunya, ha explicado.

Ha defendido «no pedir privilegios pero tampoco regalar nada» en la financiación autonómica y ha llamado a abordar una reforma de la administración de la Generalitat --con 33.000 euros de gasto no financiero este año-- con inversiones y mejoras en su eficiencia.

Puigneró y la "cultura de la queja"

El líder del PSC también ha instado a la Generalitat a ejercer las competencias que tiene atribuidas, a asumir responsabilidades y a no dejar la silla vacía en las negociaciones: «En Catalunya predomina la cultura de la queja. Nada es culpa nuestra, todo es España, del mundo o de quién sea», ha ironizado.

Se ha referido, en concreto, a las críticas a Renfe del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, al que ha instado a firmar el contrato programa sobre para incorporar trenes nuevos al servicio de Rodalies en Catalunya.

«Usted no quiere firmar porque quiere que las cosas vayan mal. Usted quiere que Rodalies vaya mal. Le he visto estimular a que la gente no pague billetes y cuando el Gobierno dice que es gratis, se queja», ha criticado.

Además, ha advertido de que en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) también «caen bastantes árboles en la vía», después de que Puigneró haya ensalzado el servicio de FGC frente al de Renfe en varias ocasiones.

Asistentes

A las jornadas han asistido la portavoz del PSC en el Parlment, Alícia Romero, y la del partido, Elia Tortolero, junto al secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, que ha inaugurado el acto, y otros diputados del grupo parlamentario del PSC-Units.

También han acudido el expresidente del Senado Manuel Cruz y la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, y el exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot Lluís Rabell, entre otros.