El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su «ánimo» a la ex diputada de Vox y otrora candidata del partido a la Presidencia de la Junta Macarena Olona tras el 'escrache' sufrido este jueves en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, en el centro de la capital granadina, donde consiguió acceder para dar una conferencia tras momentos de tensión y refriegas entre partidarios y detractores de la abogada del Estado.

«La intolerancia es el mayor enemigo de la democracia. Me apena e indigna que alguien tenga que sufrir una situación así. Mi rechazo al odio y la violencia. Y mi ánimo a Macarena Olona», ha publicado Moreno en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press.

Cientos de personas protestaron este jueves a última hora de la tarde contra la presencia de Olona, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, en el centro de la capital granadina, donde ha conseguido acceder para dar una conferencia pese a un 'escrache' en el que se han vivido momentos de tensión y refriegas entre partidarios y detractores de la abogada del Estado.

Con motivo de su conferencia con el título 'La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma', organizada por el Foro para la Concordia Civil, la abogada del Estado ha llegado, con custodia policial, a las 20.00 horas con la firme intención de entrar al Paraninfo de Derecho, según han comentado a Europa Press fuentes de su entorno, pese al cordón humano que alrededor de dos decenas de concentrados habían hecho para impedirlo.

En dos ocasiones los momentos de tensión que se han vivido han obligado a la intervención de agentes de la Policía Nacional que custodiaban el acceso en la Plaza de Derecho ante la presencia de hasta un millar de personas en el entorno entre partidarios y detractores, que han coreado cánticos como 'fuera fascismo de la universidad' o 'no pasarán'.

Antes de la llegada de la ex portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, y con otros lemas coreados por los seguidores de sindicatos de estudiantes y organizaciones de izquierdas convocantes, como 'fuera Olona de la universidad', sus partidarios han respondido con gritos de 'no al fascismo' y 'no al comunismo' a las puertas del Paraninfo, dentro de Derecho.