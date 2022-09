El 55 Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 6 al 16 de octubre, premiará al director Dario Argento con el nuevo Golden Honorary Award en una edición que contará con la visita de la actriz Eva Green, que presentará 'Nocebo', de Lorcan Finnegan.

Argento recibirá el Golden Honorary Award por su «monolítica contribución» al cine de terror y acudirá para presentar 'Occhiali Neri', su primera película en diez años, ha informado el festival, que se ha presentado este miércoles en Madrid.

El director Quentin Dupieux, que presentará las películas 'Incroyable mais vrai' y 'Fumer fait tousser' y es un habitual del festival, el realizador estadounidense Ti West y la figura de la animación Masaaki Yuasa serán reconocidos con el Premio Máquina del Tiempo.

El Festival de Sitges también acogerá el estreno estatal de 'La piedad', de Eduardo Casanova, y se presentarán los dos primeros capítulos de 'El club de la medianoche', la nueva serie producto de la alianza entre Mike Flanagan y Leah Fong producida por Netflix.

Sitges recibirá la visita de la actriz Eva Green para presentar 'Nocebo' en la que la intérprete de 'Sin city', 'Casino Royale' y 'Sombras tenebrosas' encarna a una diseñadora de moda portadora de una extraña enfermedad.

Sección oficial

La Sección Oficial Fantástico a competición ofrecerá una selección dispar de temáticas y estilos tras el triunfo de 'Lamb' el año pasado, y contará con títulos como 'Nightsiren', de Tereza Nvotová; 'The Knocking', de Max Seeck y Joonas Pajunen; 'Nos cérémonies', de Simon Rieth; 'Tropique', de Edouard Salier y 'Huesera', de Michelle Garza.

La sección a competición también tendrá 'Everything will be OK', de Rithy Panh; 'The Origin', de Andrew Cumming; 'Medusa Deluxe', de Thomas Hardiman; 'Sisu', de Jalmari Helander --que ya fue premiado en Sitges por 'Rare exports: un cuento gamberro de Navidad'-- y 'Emily', el debut de la actriz Frances O'Connor en la dirección sobre la vida de Emily Brönte.

El festival proyectará fuera de competición 'Unwelcome', de Jon Wright; 'La exorcista', de Adrián García Bogliano; 'L'année du requin', de los hermanos Boukhermam, y 'La niña de la comunión', del cineasta catalán Víctor García.

Tras dos años de ausencia, el festival recupera la sección Órbita, cuna del cine de acción y 'thriller', que tendrá 'H4z4rd', de Jonas Govaerts; 'Detective vs Sleuths', de Wai Ka-Fai; 'Bad city', de Kensuke Sonomura; 'The stranger', de Thomas M.Wright, y 'Diabolik', de los hermanos Manetti.