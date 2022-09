La transición sostenible es un «imperativo» y «necesidad» para las empresas, sin importar su tamaño, y «cualquier compañía privada y sector público que no esté a la vanguardia» en este ámbito «tiene los días contados», pero además implica una «oportunidad» para aumentar la competitividad del sector privado y «es incluso un buen negocio».

Esta es una de las conclusiones de la mesa redonda 'Sostenibilidad e innovación, claves para generar crecimiento', organizada por Europa Press, en la que han participado el presidente de la la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro;, y los presidentes de COX Energy y Grant Thornton, Enrique Riquelme y Ramón Galcerán, una mesa moderada por la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, dentro de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', que ha reunido este miércoles en València destacados representantes del ámbito empresarial y miembros del Consell.

La jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', organizada por Europa Press y con la participación Cox Energy; Grant Thornton; Ford; Ouigo; Vectalia; Caixa Popular; Global Omnium e Importaco, ha analizado tres cuestiones clave: la sostenibilidad e innovación, la innovación y la movilidad sostenible y el crecimiento sostenible y la vertebración territorial.

Sobre la primera cuestión, el presidente de Grant Thornton ha señalado que, en un contexto «complejo» tras la pandemia y con la guerra en Ucrania, «es indudable que el concepto de sostenibilidad es una necesidad» y un «imperativo» tanto legal y social que está «aquí para quedarse, no es una moda ni es algo pasajero», no solo para las empresas privadas sino para la administración pública, que debe acompañar al tejido con inversiones e iniciativas. También ha incidido en que este eje no solo debe limitarse a empresas «disruptivas» y startups, sino que los «modelos tradicionales deben incluir planes de sostenibilidad».

En ese sentido, Ramón Galcerán ha advertido que «los consumidores son cada vez más exigentes» y «empiezan a separar compañías y rechazar a aquellas que no incluyen conceptos y planes de sostenibilidad», a la vez que la sostenibilidad adquiere cada vez una mayor importancia en cuanto a captación de fuentes de financiación.

«El mundo financiero está pivotando muy rápido hacia las politicas de sostenibilidad», con lineas verdes desde la banca tradicional y un crecimiento de los bonos verdes, al tiempo que los fondos europeos Next Generation se vinculan a este tipo de acciones e iniciativas.

En la misma línea, desde Cox Energy, Enrique Riquelme ha subrayado que hace una década, para el sector privado, «hablar de sstenibilidad era hablar de un coste económico», pero «en este momento es una necesidad» y «obligación» pues «cualquier compañía privada y sector público que no esté a la vanguardia de la sostenibilidad tine los días contados». No solo eso, ha asegurado que «ser sostenible es incluso un buen negocio», pues «no hay energía más barata que la fotovoltaica» y «afecta de manera positiva a hacer más competitivas las compañías».

Potencial para ser un hub exportador

Asimismo, Riquelme ha resaltado el «potencial increíble» de la Comunitat Valenciana en materia de energías renovables y que tiene la «oportunidad» no solo de ser autosuficiente sino también exportar energía a Europa y al resto de España con cerca de 450 proyectos solares a la espera de aprobación, y ha detallado que Cox Energy está implicada en un 10% de estas iniciativas y dispuesta a invertir 500 millones de euros.

«España y la Comunitat se están convirtiendo en un hub de exportación, no solo para cambiar la matriz española y hacerla más competitiva y menos vulnerable, sino que está en un primer paso para ser un hub de exportación para el resto de Europa», ha destacado, y ha hecho especial hincapié en la oportunidad que supone el hidrógeno verde para la Comunitat, que puede aspirar a ser una de las mayores generadoras de esta fuente de energía y del resto de renovables aprovechando además sus infraestructuras portuarias.

«Tenemos un potencial real y estamos muy buen psoiconados», ha recalcado Riquelme, antes de ponerse a disposición de la administración para hacer de esta meta una realidad.

Una transición "ordenada" y "por barrios"

Por su parte, Salvador Navarro ha puntualizado que la sostenibilidad «va por barrios», con diferentes circunstancias y dificultades dependiendo del sector, por lo que se requiere una «transición ordenada», atendiendo a que en determinadas industrias «la tecnología no les permite aún llegar a la sostenibilidad que Europa ha marcado en estos próximos años» y no tienen alternativas al gas. Así, se ha referido a casos como el del transporte pesado o la industria cerámica que tanto peso tiene en Castellón, en un escenario de sobrecoste de materias primas y energía por la guerra de Ucrania.

Navarro ha advertido ue la ciudadanía y la administración debe ser consicente de que la «cuestión medioambiental lleva también una parte de sufrimiento» y ha puesto como ejemplo el impacto visual que suponen las palas eólicas. «Tendremos que hacer sacrificios», ha advertido, y «la Generalirar tiene que apoyar todas las inversiones en infraestructuras energéticas».

Así, ha señalado que Ford y Volkswagen «necesitarán subestaciones eléctricas» y que muhcos de los proyectos solares están «paralizados por cuestiones mediomabientales», por lo que ha reclamado «agilidad» a la administración para cumplir los compromisos de la agenda 2030. En ese sentido, ha advertido que se producirá una «competencia» entre territorios para albergar las inversiones.

Por otra parte, el presidente de la CEV ha recordado que «somos un país de pymes», y que la 'baja tecnología' representa aún el 75 por ciento del PIB. Por ello, ha insistido en la importancia de un cambio de modelo productivo, un camino en el que la Comunitat «ha avanzado a pasos agigantados» pero que aún no lidera, si bien puede «ver el futuro con optimismo».

En otro orden de cosas, los tres han coincidido en que la sostenibilidad permite generar, atraer y retener talento, así como en la importancia de impulsar la Formación Profesional y la formación en sostenibilidad dentro de las plantillas de las empresas.