El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha sido informado por el Capitán del Puerto que las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para los próximos domingo y lunes pueden afectar a la integridad estructural del buque OS35 en su posición actual.

Además, Capitanía Marítima ha indicado que se espera que sigan existiendo bolsas de residuos de combustible no recuperables y no bombeables a bordo del buque, que son y seguirán siendo una fuente continua de contaminación. «Esto era de esperar y no se puede evitar», ha manifestado el Gobierno en una nota.

Asimismo, ha indicado que la Autoridad Portuaria de Gibraltar, junto con los rescatadores, están explorando todas las opciones para minimizar la contaminación que se pueda causar como resultado inevitable de la meteorología adversa, en la medida en que esto sea posible.

Por otra parte, ha informado de que las barreras de contención que rodean al OS35 están actualmente sucias y son ahora una posible fuente de contaminación. Por ello, la barrera exterior será sustituida por una limpia, mientras que en periodos de mal tiempo las barreras se retirarán, ya que no son efectivas y pueden romperse y causar contaminación.

Además, Gibraltar ha explicado que la temporada de baño ha llegado a su fin y las playas ya no están bajo la supervisión continua de los socorristas. Además, las barreras en las playas se retirarán antes de que se produzcan condiciones meteorológicas adversas, para evitar que se rompan y se conviertan en una nueva fuente de residuos y contaminación.

«El público debe ser consciente de que las condiciones meteorológicas adversas pueden hacer que la contaminación del OS35 llegue a las costas de nuestras playas», ha indicado el Gobierno de Gibraltar, que ha señalado que cualquier contaminación de este tipo debe notificarse a la Unidad de Protección e Investigación Medioambiental.

Finalmente, ha señalado que la Capitanía Marítima y los Departamentos y Agencias del Gobierno están trabajando para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas adversas en la medida de lo posible.