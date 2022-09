Barcelona empieza el curso político marcado por las elecciones y la incógnita en Junts

El Ayuntamiento de Barcelona empieza este septiembre un nuevo curso político marcado por las elecciones que se celebrarán el 28 de mayo de 2023 y con la incógnita de quién será el candidato de Junts a la Alcaldía, ante la posibilidad de que finalmente lo sea el exalcalde Xavier Trias (CiU).

El Gobierno municipal, liderado por Ada Colau, afronta los últimos meses de la legislatura con la mirada puesta en las candidaturas de los partidos para los comicios y en avanzar en las transformaciones urbanísticas pendientes, como la unión del tranvía por la Diagonal, la 'supermanzana' del Eixample y la reforma de la Rambla.

Hasta mayo, los socios de Gobierno (comuns y PSC) intentarán marcar perfil para la contienda electoral y sobrellevar sus diferencias, a pesar de las cuales Colau cuenta con mantener el acuerdo de coalición con los socialistas hasta las municipales y también con la oposición, especialmente con ERC.

Los tres principales partidos del consistorio --BComú, ERC y PSC-- ya tienen a sus candidatos perfilados: Colau se volverá a presentar para optar al que sería su «tercer y último mandato», y, según apuntan fuentes socialistas, el primer teniente de alcalde y líder del grupo socialista, Jaume Collboni, será el candidato cuando finalice el proceso de primarias, que el partido prevé celebrar en otoño.

Por parte de los republicanos, fueron los primeros en confirmar la candidatura de su líder, Ernest Maragall, a través de un proceso de primarias en el que la militancia lo avaló con un 90% de los apoyos, y están dispuestos a devolver «el orgullo» a Barcelona y a revalidar la victoria en las municipales de 2019, en las que obtuvo 10 concejales.

Xavier trias, ¿candidato de junts?

Con la marcha de Elsa Artadi como líder de Junts en Barcelona y su renuncia a ser candidata, el partido liderado por Laura Borràs y Jordi Turull todavía está pendiente de escoger candidato, una decisión que tomará durante este octubre.

Hasta ahora el nombre que suena con más fuerza es el de Trias, que este julio no descartó presentarse a la Alcaldía y por el momento ha dicho que lo decidirá «cuando todo se tranquilice un poco» y cuando el partido se ordene porque asegura que no se presentara si no tiene posibilidades de ganar.

De presentarse como candidato, supondría la vuelta a la política municipal del exalcalde, que gobernó la ciudad de 2011 a 2015, cuando Colau le ganó la Alcaldía, de manera que ambos competirían por su modelo de ciudad.

Sandro rossell quiere presentarse

En cuanto al resto de grupos municipales, está por ver quién será el candidato del PP después de que el líder de la formación, Josep Bou, renunciara a serlo, mientras que Cs ya designó a su presidenta en Barcelona, Luz Guilarte, y Valents a su respectiva líder, Eva Parera.

Por su parte, la CUP, que tuvo representación en el Ayuntamiento entre el 2015 y 2019, buscará volver al consistorio con una candidatura «rupturista» de la que ya ha presentado una lista de 15 posibles candidatos entre los que figura la diputada en el Parlament Basha Changuerra.

Vox ha manifestado su intención de presentar candidatura, aunque todavía no han concretado quién será el candidato, y está por ver cómo se formaliza la candidatura ciudadana que anunció MésXBCN y si el expresidente del FC Barcelona Sandro Rossell presentará su candidatura como alcaldable, que planteó que fuera una lista de gestores con la que quiere dejar «aparcada» la ideología política.

Proyectos pendientes

Mientras se formalizan las candidaturas, el Gobierno municipal continuará con los proyectos pendientes, entre los que destacan las obras de la unión del tranvía de la Diagonal, la 'supermanzana' del Eixample y la reforma de la Rambla, actuaciones que ha empezado este año y que en el caso de la Rambla está previsto que inicie este septiembre.

También tendrá que hacer frente al estado de la ciudad --sobre todo en cuestiones como la limpieza y la seguridad-- y a la gestión del espacio público --como la consolidación de las terrazas--, que ha suscitado muchas críticas.